Mike Tyson se je želel pri 57 letih znova vrniti v boksarski ring, a so mu zdravstvene težave to preprečile. Prejšnjo nedeljo je na letalu iz Miamija v Los Angeles potreboval zdravniško pomoč, potem ko se je pritoževal nad slabostjo in vrtoglavico. Zdravniki so mu po tem svetovali le minimalni trening. Organizatorjem pa ni preostalo drugega, kot da so dvoboj prestavili za nedoločen čas.

Tysonova vrnitev v ring bi se morala zgoditi 20. julija v Dallasu, kjer bi se naj na stadionu AT&T v Dallasu, hramu moštva ameriškega nogometa Dallas Cowboys, ki lahko sprejme do 100.000 gledalcev, pomeril proti 30 let mlajšemu tekmecu, YouTuberju Jaku Paulu.

Doboj bi naj prenašala tudi pretočna platforma Netflix, kjer so ob prestavitvi dvoboja na omrežju X zapisali: »Zaradi razjede na želodcu Tyson ne more opravljati polnega treninga v naslednjih nekaj tednih. Dvoboj bomo prestavili na poznejši datum, potem ko bo Mike lahko nadaljeval s treningi brez omejitev in bosta imela oba borca enak čas za pripravo.«

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks. The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE