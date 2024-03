V UKC Ljubljana so se odločili prenoviti stavbo. Modri možje pa se niso mogli dogovoriti, ali naj bodo ploščice v straniščih temno ali svetlo modre barve. 50 milijonov darila EU je steklo skozi školjko.

V mariborskem UKC so hoteli novo bolnišnico. Pa se ni izšlo po njihovih željah, ker menda dva uradnika v treh mesecih nista našla časa za podpis – vsestransko požegnane – pogodbe. Po Dravi je odneslo 40 milijonov darila EU.

V Ljubljani so se namenili zgraditi tudi novo infekcijsko bolnico. Izgubili so 70 milijonov darila EU, ker se menda niso mogli odločiti, kdo je bolj pameten, gradbinci ali dohtarji. Oziroma obratno.

V Ljubljani so se tudi lotili graditi novo stavbo veterinarske fakultete. Ko so zasadili prvo lopato, so ugotovili, da uradniki niso znali prebrati zakona – ali so uradniki lahko tudi nepismeni? – zato pogodba o gradnji ne velja. Polh je na repu odnesel 50 (ali celo 100) milijonov darila EU.

(Vse to ni slučajno, pa ne zato, ker niti slučajno nobenemu zaradi tega ni padel niti las z glave, ampak ni slučajno zato, ker smo Butalci sami ponosni ljudje in nočemo tujih daril. Bi še kdo mislili, da smo tako revni in ne zmoremo tega sami financirati!)

Po vsem tem pa nastane politični potres zaradi piškavih 7 milijonov na Litijski cesti!

(Pa naj to razume uboga butalska pamet!)

Ana Grabnar, Strahinje