Vse kaže, da se agonija Mariborske livarne Maribor (MLM) in njenih 350 zaposlenih preveša v zaključno fazo. Čeprav podjetje, ki ga bo do junija letos še vodila uprava v odstopu na čelu z Davorjem Šenijo in članom Samom Iršičem,zadnjega pol leta posluje nad zastavljenimi načrti, nima blokiranega nobenega računa in poplačuje svoje obveznosti ter zmanjšuje zadolženost do dobaviteljev, vodilni v SDH za sejo nadzornega sveta, ki naj bi bila predvidoma danes, pripravljajo scenarij, po katerem naj bi nadzorniki predlagali stečaj MLM. SDH predseduje Žiga Debeljak, za MLM pa je odgovoren Matej Pirc.

Žuganje s kazensko odgovornostjo in anonimkami

Ključni argument nadzornikov, ki jih vodi Saša Vergan Klabjan, naj bi bil, da je uprava dolžna najkasneje mesec dni po sodni zavrnitvi vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala družbe za pokrivanje izgube razglasiti insolventnost in posledično stečaj. Če tega ne stori, lahko to predlagajo nadzorniki. Med pritiski na upravo za razglasitev insolventnosti so tudi omenjanje kazenske odgovornosti in anonimke. Seja nadzornikov je bila predvidena že pretekli petek, a naj bi bila prestavljena na danes. Po neuradnih informacijah so akterji scenarija stečaja MLM konec tedna izkoristili za prepričevanje dela nadzornikov, naj zagotovijo svoj glas. Poleg Saše Vergan Klabjan so člani nadzornega sveta MLM še predstavnika kapitala, torej državnega lastnika, Karla Pinter (podpredsednica), zaposlena na gospodarskem ministrstvu, kamor je prišla v času nekdanjega ministra Zdravka Počivalška, Tomaž Slana,svetovalec uprave Gen-I, ter predstavnika zaposlenih Jožef Vuzem in Boris Mušič.

Spomnimo, da so ta scenarij omenjali že septembra lani, ko je SDH objavil sporočilo, da je izčrpal vse možnosti za reševanje MLM in da livarni ne sme dati niti evra državne pomoči več. Za SDH je bil stečaj MLM le še vprašanje časa, a se mu takrat računica ni izšla. Poskusili so še z enim iskanjem strateškega partnerja. Kot kaže, tudi to ni obrodilo sadov, ker da kupec, Metalka Commerce, ni izboljšal svoje prvotne ponudbe. Na vprašanje o razpletu prodajnega postopa so iz SDH odgovorili: »Prodajni postopek še vedno poteka, zato podrobnosti SDH ne more razkrivati.«

Poslovanje MLM je še daleč od stečaja

Medtem se kljub nakopičeni izgubi preteklih let poslovanje Mariborske livarne izboljšuje. V zadnjem četrtletju MLM izkazuje pozitivni denarni tok (EBITDA) v višini 1,2 milijona evrov. Obveznosti do upnikov so znižali za okoli tri milijone evrov. Okoli 13 milijonov evrov izpostavljenosti do lastnika SDH je zavarovanih z več kot 50.000 kvadratnimi metri zemljišč in nepremičnin, ki jih ocenjujejo na okoli 12 milijonov evrov. Do leta 2027 imajo podpisanih za okoli 150 milijonov evrov napovedi naročil uveljavljenih svetovnih avtomobilskih znamk, kot so Audi, Volkswagen, Ford, Magna, Renault, PSA, Volvo ... Seveda ob predpostavki, da bo podjetje dovolj likvidno, da bo ta naročila lahko izdelalo.

V SDH pravijo, da je poslovanje MLM slabo, da družba že daljše obdobje posluje z izgubo, ki se zadnji dve leti še povečuje, družba pa da je posledično v zahtevni finančni situaciji. »Družba je samo v zadnjih treh letih ustvarila za več kot 10 milijonov evrov čiste izgube,« še izhaja iz včeraj objavljene izjave SDH za javnost.

Glede na to, da tudi v SDH priznavajo, da imajo okoli 13-milijonsko terjatev do MLM s »hipoteko« nad nepremičninami dobro oziroma predobro zavarovano, kot so izpostavili na enem od sestankov, bi lahko imeli več posluha za mehkejše oblike uravnavanja likvidnostne situacije MLM. Po naših informacijah naj bi večina predlogov uprave naletela na gluha ušesa. Šlo naj bi celo tako daleč, da je eden od vodilnih mož SDH »odsvetoval« podpisovanje naročil in pogodb, dokler je MLM v postopku prodaje, torej zadnjih nekaj let. Prav tako jim niso priskočili na pomoč z avansom za nakup surovin v najbolj primernem cenovnem trenutku, zato je aluminij MLM stal več kot milijon evrov več. Državna SID banka je zavrnila vlogo MLM za pomoč podjetjem zaradi posledic vojne v Ukrajini, čeprav je MLM izgubila pomembne posle za Lado. V SDH so zavrnili črpanje preostanka že odobrenega likvidnostnega posojila v višini pol milijona evrov. Zaradi zavrnitve podaljšanja bančne garancije so družbi, katere 100-odstotni lastniki so, plačilne roke z okoli 90 dni skrajšali praktično na ničlo oziroma so morali za surovine večkrat plačati vnaprej, da so jih dobili.

Zanimivo, da zemljišča s pogledom na Dravo v občinskih prostorskih načrtih že spreminjajo namembnost: v bodoče naj bi služila tudi za stavbno rabo.