Več navijačev v ligi NFL po tekmi na amputacije zaradi ozeblin

Tekma končnice lige ameriškega nogometa NFL med Kansas City Chiefs in Miami Dolphins se je za več navijačev, ki so 13. januarja kljub izjemnemu mrazu prišli spodbujat svoje moštvo, v nadaljevanju spreobrnila v zdravstveno kalvarijo. Zaradi ozeblin so jim namreč morali amputirati prste.