Poročilo, ki ga je Unicef objavil ob današnjem mednarodnem dnevu žensk, opozarja na počasen napredek pri odpravljanju prakse pohabljanja ženskih spolnih organov. Napredek na tem področju zaostaja za rastjo prebivalstva, zlasti v krajih, kjer je ta praksa najpogostejša, opozarja Unicef.

»Pohabljanje ženskih spolnih organov fizično škoduje deklicam, vpliva na njihovo prihodnost in ogroža njihova življenja,« je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. Kot je dodala, opažajo tudi zaskrbljujoč trend, da je vse več deklic podvrženih tej praksi veliko pred svojim petim rojstnim dnevom.

Poročilo kaže, da največ deklic in žensk, podvrženih tej praksi, 144 milijonov, živi v Afriki. 80 milijonov jih živi v Aziji, šest milijonov pa na Bližnjem vzhodu. 40 odstotkov deklic oz. žensk, ki so prestale poseg pohabljanja ženskih spolnih organov, živi v ranljivih in konfliktnih okoljih, s hitro rastjo prebivalstva, kar lahko pomeni obremenitev za izobraževalne in zdravstvene storitve.

Kljub vsemu poročilo razkriva tudi, da je napredek možen. Polovica napredka zadnjih 30 let je bila dosežena v zadnjem desetletju. Kot pozitivne primere Unicef izpostavlja Kenijo, Sierro Leone in Egipt.

Spreminja se tudi odnos do pohabljanja ženskih spolnih organov. Glede na poročilo okoli 400 milijonov ljudi v državah v Afriki in na Bližnjem vzhodu, ki to prakso izvajajo, tej praksi nasprotuje, kar sta dve tretjini tamkajšnjega prebivalstva.

Za izkoreninjenje te prakse Unicef poziva voditelje in skupnosti, naj okrepijo prizadevanja za odpravo diskriminacije na podlagi spola in neenakosti.