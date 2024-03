Iz obrazložitve nagrad:

Siliko d. o. o.

Janko Koprivec je v letu 1984 skupaj z ženo odprl s.p. in začela sta proizvodnjo na manj kot 30 m² domače garaže. Leta 1993 je s.p. preoblikoval v d.o.o. V letu 2003 je kupil del proizvodnih prostorov v Boštanju pri Sevnici, ob povečanju obsega dela in prostorskih potreb v orodjarni v Brezju pa je razširil svoje poslovne prostore na Vrhniki. Podjetje Siliko d.o.o. je razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov z več kot 30-letno tradicijo.

Nerevidirani podatki o poslovanju v letu 2023:

Skupni prihodki: 104.902.000 €

Dobiček pred obdavčitvijo: 10.891.000 €

Število zaposlenih: 598

Dodana vrednost na zaposlenega: 68.000 €

Roletarstvo Medle d. o. o.

Podjetje se je razvilo iz očetove obrtne delavnice pred 47 leti. Iz servisnega podjetja za montažo rolet se je z leti preoblikovalo v proizvodno podjetje. Glavni produkti so rolete in žaluzije ter proizvodnja polizdelkov za izdelavo rolet, žaluzij in PVC oken. Robert Medle je postal direktor pri 32 letih, dejansko pa je bil v podjetje vpet že od otroštva. Pod njegovim vodstvom se je število zaposlenih povečalo s 50 na 200, po javno objavljenih podatkih je Roletarstvo Medle d.o.o., Novo mesto vodilni slovenski proizvajalec v panogi.

Podatki o poslovanju v letu 2023:

Skupni prihodki: 42.745.000 €

Dobiček pred obdavčitvijo 8.138.000 €

Število zaposlenih: 186

Dodana vrednost na zaposlenega: 84.000 €

Kolding d. o. o.

Podjetje Kolding d.o.o., ustanovljeno leto 1993, se je razvilo v priznanega proizvajalca visokokakovostnih valjev, rezervnih delov ter druge metalurške opreme. Dejavno pa je še v drugih panogah, kot so energetika, rudarstvo in inženiring. Proizvodnja poteka v popolnoma novih proizvodnih obratih z visoko stopnjo natančnosti, po najvišjih proizvodnih in okoljskih standardih. Investicije podjetja so usmerjene predvsem v povečanje kapacitet in produktivnosti, zeleni prehod in optimizacijo poslovnih procesov. Z digitalno preobrazbo so na poti dviga digitalne kulture s ciljem izboljšanja kompetenc zaposlenih in zagotavljanja še bolj kakovostnih in stroškovno učinkovitih produktov in storitev. Z lastnimi razvojnimi projekti želijo postati uveljavljen proizvajalec metalurške opreme z lastno blagovno znamko.

Podatki o poslovanju v letu 2023:

Skupni prihodki 9.800.000 €

Dobiček pred obdavčitvijo: 900.000 €

Število zaposlenih: 44

Dodana vrednost na zaposlenega: 79.000 €

Megras d. o. o.

Podjetje Megras d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991 in je prepoznaven in poslovno uspešen dobavitelj prirobnic na trgih Evrope in širše. Cenovno konkurenčnost in pozicijo na tujih trgih dosega z dobrimi nabavnimi viri vhodnega materiala, s hitro prilagodljivostjo, lokacijo podjetja in razvojem sodobnih konkurenčnih proizvodnih procesov ter odlično kakovostjo izdelka. V zadnjih treh letih so pridobili tri varilne robote in dva manipulativna. S prehodom na brezpapirno poslovanje in uvajanjem digitalizacije v proizvodnji si prizadevajo za večjo preglednost, zajem ter analizo obsežnih količin podatkov.

Podatki o poslovanju v letu 2023:

Skupni prihodki: 6.619.000 €

Dobiček pred obdavčitvijo: 866.000 €

Število zaposlenih: 40

Dodana vrednost na zaposlenega: 78.000 €