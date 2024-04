»Italijanske volivce želim vprašati, ali so zadovoljni z našim delom. Če ste, prosim, pojdite na volitve in obkrožite moje ime,« je dejala na srečanju podpornikov stranke.

»Imam se za vojaka in vojak se mora po mojem mnenju vedno boriti v prvi liniji,« je utemeljila odločitev, da bo nosilka liste svoje stranke. Upa, da bo s tem okrepila položaj Bratov Italije v Evropskem parlamentu. Meloni je še dejala, da je cilj, da bi v Evropskem parlamentu desnica oziroma desna sredina imela večino. »Tako bo Evropa lahko še bolj podprla italijanske načrte,« je dodala.

Dejala je še, da želijo končati nenaravne koalicije z levimi strankami na evropski ravni. »Po italijanskem zgledu želimo, da v Evropi vlada desnosredinska koalicija. To bi bila revolucija v evropski politiki. Naš cilj je, da levico pošljemo v opozicijo, kar je velik izziv, ampak lahko uspemo,« je dodala.

To, da bo nosilka liste, še ne pomeni, da Meloni, ki je od jeseni 2022 na čelu italijanske vlade, načrtuje odhod v Evropski parlament. Tudi njen kolega iz stranke Naprej Italija Antonio Tajani bo kandidiral, tako kot vodja opozicijskih socialdemokratov Elly Schlein, cilj vseh kandidatur pa je dati zagon strankam na evropskih volitvah.

Meloni v Italiji vodi koalicijo, v kateri so poleg njenih skrajno desnih Bratov Italije še desna Liga in desnosredinska Naprej Italija. Njena stranka je trenutno na evropski ravni del desničarske politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).