Jezerniki so na domačem parketu prišli do 34. zmage v sezoni, Oklahomi pa zadali 19. poraz. Slednja z razmerjem zmag in porazov 42-19 zdaj zaseda drugo mesto v zahodni konferenci, vodstvo je prevzela Minnesota (43-19) po sinočnji zmagi nad Portlandom. Lakers (34-29) so na devetem mestu na zahodu.

Za domače je tokrat 26 točk dosegel D'Angelo Russell, 24 jih je pristavil Anthony Davis, 19 pa LeBron James, ki je ob tem dodal še 11 skokov in osem podaj. Na drugi strani je bil z 20 točkami najuspešnejši Shai Gilgeous-Alexander.

Doma je slavila tudi Minnesota, ki je s 119:114 premagala Portland (17-43). Rudy Gobert je s 25 točkami in 16 skoki vpisal še 43. dvojni dvojček v sezoni, Mike Conley je dodal 19 točk in sedem podaj. Pri Portlandu je sicer blestel Anfernee Simons s 34 točkami in 14 podajami, medtem ko je 26 točk dosegel Duop Reath.

Košarkarji Clippers (39-21), ki so na četrtem mestu na zahodu, so morali tokrat priznati premoč drugouvrščeni ekipi iz vzhodne konference, Milwaukee Bucks (41-21), ki so zmagali še šestič zaporedoma.

Bucks so igrali brez poškodovanega grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, se je pa zato z 41 točkami izkazal Damian Lillard, 28 jih je ob 16 skokih s klopi dodal še Bobby Portis. Za ekipo iz Los Angelesa sta po 29 točk zabeležila Paul George in James Harden.

Na preostalih tekmah so Memphis Grizzlies premagali Brooklyn Nets in prekinili niz petih tekem brez zmage, Utah Jazz je na krilih 38 točk, desetih skokov in sedmih podaj Jordana Clarksona s 127:115 premagal zadnjo ekipo zahoda Washington Wizards, Chicago Bulls pa so v Sacramentu premagali kralje s 113:109. Za bike je Coby White vpisal 37 točk, DeMar DeRozan pa 33.