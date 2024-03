Predstavlja novo dobo komunikacije med različnimi javnostmi. V prvi oddaji, ki bo stekla 14. marca 2024, bo izr. prof. dr. Damjan Osredkar spregovoril o izzivih sistemske ureditve redkih bolezni in boleznih samih.

Pogovorna oddaja Zdravnik ob 18h bo zanimiva in zelo dobrodošla medijska pridobitev. Ker se vedno znova dokazuje, da je zdravje neprecenljivo ter da so zanesljive, razumljive in pravočasne zdravstvene informacije izrednega pomena, bodo povabljeni gostje skupaj z voditeljico Vanjo Badovinac odpirali novo zdravstveno temo in omogočili gledalcem, da sodelujejo s svojimi vprašanji.

Medijska hiša Dnevnik in družba Aetas nameravata namreč najširši javnosti, predvsem bolnikom in njihovim najbližjim, na razumljiv način predstaviti preverjene informacije o posameznih boleznih in stanjih. Skupni cilj je ozaveščanje javnosti in vključevanje bolnikov oziroma razvijanje odgovornega odnosa do svojega telesa in uma.

Prvo oddajo si boste lahko ogledali 14. marca 2024 in sicer na tematiko redkih bolezni, ki je v tem obdobju še posebej aktualna, saj je bil konec februarja svetovni dan redkih bolezni. Voditeljica, ki že vrsto let skrbi za promocijo zdravstvenih tem in ozaveščanje javnosti na področju zdravja, bo v studiu gostila izr. prof. dr. Damjana Osredkarja. Predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki bo odgovarjal na najbolj aktualna in pereča vprašanja z omenjenega področja. Konec lanskega leta je namreč začel delovati Nacionalni register nemalignih redkih bolezni, poleg tega pa ima področje še mnogo izzivov; za stroko in osebe z redkimi boleznimi. Oddajo boste lahko neposredno spremljali na spletni strani dnevnik.si/zdravnik ob18h, Dnevnikovem Youtube kanalu in ter na spletni strani zdravnikob18h.si. Vabljeni k spremljanju oddaje, če jo zamudite, poiščite posnetek oddaje v arhivu omenjenih strani.