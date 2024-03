Ministrstvo za energijo Savdske Arabije je sporočilo, da bo med aprilom in junijem letos svoj obseg črpanja nafte zmanjšalo za milijon 159-litrskih sodov na dan, medtem ko je Rusija za drugo četrtletje napovedala zmanjšanje za 471.000 159-litrskih sodov dnevno, je v nedeljo poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Da bi ohranili stabilnost trga, bodo ta dodatna zmanjšanja črpanja postopoma obnovljena glede na razmere na trgu,« je dejal podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak. Do rahljanja omejitve črpanja po zdajšnjih napovedih ne bo prišlo pred koncem drugega četrtletja.

Obe državi sta tako še bolj omejili črpanje, potem ko sta že aprila lani napovedali, da bo do konca leta 2024 njun obseg črpanja nafte manjši za 500.000 159-litrskih sodov dnevno.

Njunemu zgledu so sledili tudi Združeni arabski emirati, Kuvajt, Irak in Kazahstan, ki bodo obstoječe prostovoljne reze prav tako podaljšali do konca junija.

Naftna skupina Opec+, ki združuje 22 držav, je od konca leta 2022 zmanjšala dobavo za več kot pet milijonov 159-litrskih sodov dnevno, navaja AFP.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino leta 2022 so cene nafte sicer začasno poskočile na 140 dolarjev za 159-litrski sod, kar je močno povečalo zaslužek v industriji. Zahod je zaradi vojne uvedel sankcije proti Rusiji, ki je dobavo svoje nafte preusmerila zlasti na Kitajsko in v Indijo.

Zmanjšanje obsega črpanja nafte je sicer prostovoljno, kar po mnenju analitikov jasno kaže, da med dobaviteljicami nafte ni velike enotnosti. Konec lanskega leta je tako zaradi napovedanega zmanjšanja proizvodnje Angola izstopila iz kartela Opec.