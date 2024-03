Katastrofalni predstavi v obrambi sta v 21. krogu lige ABA zaznamovali tako Cedevito Olimpijo kot Krko. Ljubljančani so proti Partizanu prejeli kar 110 točk, Novomeščani pa proti Megi 106. Zmaji so ob izjemni igri v napadu še ogrožali nasprotnika praktično do konca tekme, medtem ko dolenjsko moštvo ne.

V Beogradu je Olimpijo pričakalo odlično vzdušje, a ne tako peklensko, kot zna biti na tekmah Partizana. Košarkarji Željka Obradovića so silovito krenili v tekmo in nasprotniku že v prvih desetih minutah natrosili 42 točk, kar je rekord lige ABA v eni četrtini. Ker jih je Olimpija v istem obdobju »le« 24, se je zdelo, da je vprašanje zmagovalca že odločeno. A Ljubljančani so v nadaljevanju zaigrali bolje in se dobre pol minute pred koncem po trojki D. J. Stewarta približali na vsega točki zaostanka. Sodniška trojica je na drugi strani zapiskala hitro osebno napako Alenu Omiću, Bruno Caboclo je zadel oba prosta meta in tekma je bila odločena. »Tekmo smo začeli preveč prestrašeno in premehko. Partizan je izjemna strelska ekipa in je kaznoval vsako našo napako. Zadevali so vse, a zaradi naših napak. Po 15 minutah smo se zbrali in začeli igrati bolj čvrsto, na koncu pa je odločala ena žoga, en napad, po katerem bi se lahko tekma dokončno obrnila. Za zadnjih 25 minut nimam igralcem česa očitati, prvih 15 pa je bilo predvsem v obrambi katastrofalnih,« je svoj pogled na poraz razkril trener Olimpije Zoran Martić.

Na pomembni tekmi za obstanek je Krka proti Megi popustila v trenutku, ko bi morala pred domačimi navijači potegniti in si zagotoviti v boju za obstanek še kako potrebno zmago – ob koncu tretje in začetku zadnje četrtine. »Ključna stvar je bila, da smo pri izenačenju na 69 brez razloga izgubili tla pod nogami. Do tistega trenutka smo v napadu delovali dobro, v obrambi pa katastrofalno vso tekmo. V letošnji sezoni so nam očitali, da igramo počasi in nepovezano v napadu. A na zadnjih tekmah je prišlo do čistega preobrata. Napad je stekel, povsem pa smo popustili v obrambi. Ne more se zgoditi, da nam centra Plavšić in Jović skupaj natrosita 51 točk. Če bi ju samo zadržali na njunem povprečju, bi tekmo gladko dobili. Ob tem je imel Plavšić sedem skokov v napadu in samo dva v obrambi. Narobe svet. Ne more se zgoditi, da ob polčasu zabiješ 49 točk, pa zaostajaš. Če dosežeš 49 točk, moraš voditi vsaj za deset. Na tak način ne bomo obstali v ligi ABA. Zagotovo se ne bomo predali, a če ne bomo spremenili pristopa, bo težko,« je bil po porazu proti Megi vidno jezen trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 21. krog: Krka – Mega 91:106 (29:27, 49:52, 71:79, Stergar 21, Špan in Radovanović po 19, Cerkvenik 12, Macura 6, Planinić 5, Bačvić 3, Hamilton, Jurković in Škedelj po 2; Plavšić 32), Partizan – Olimpija 110:102 (42:24, 70:57, 87:77, Anđušić 23; Dragić 22, Stewart 18, Šaškov 13, Omić in Blažič po 12, Cobbs 8, Jones in Glas po 6, Radičević 3, Radović 2), Zadar – Split 77:61 (Mazalin 21, Vujačić 0; Tišma 12), FMP – Borac 86:72 (Stepanović 14, Rebec 5; Segu in Čarapić po 17), Mornar – Crvena zvezda sinoči, danes ob 19. uri: Budućnost – Igokea, jutri ob 19. uri: Cibona – Studentski centar, vrstni red: C. zvezda 17-3, Budućnost 15-5, Partizan 15-6, Olimpija 14-7, Zadar 12-9, Mega 11-10, Igokea 11-9, S. centar 10-10, Split 9-12, Borac 8-13, FMP 7-14, Cibona 7-13, Krka 4-17, Mornar 4-16.