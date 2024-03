Rečeno, storjeno. Ko so Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) pred startom dirke Strade Bianche vprašali, kakšna bo njegova taktika, je odgovoril, da bo napadel na vzponu Sante Marie. Niso ga jemali resno. Toda 25-letni Slovenec se je na makadamskem delu, ki je najtežji in najdaljši na dirki, resnično odločil za napad, pa čeprav je bilo do cilja še zahtevnih 81 kilometrov. Nihče mu ni mogel slediti, povečeval je prednost in ciljno črto prečkal z naskokom slabih treh minut. Nasmeh na obrazu je bil logična posledica, saj je zmagal že na prvi dirki v sezoni, zanj pa je to bila že 64. zmaga v karieri.

Na Strade Bianche ima Pogačar lepe spomine, saj je v Toskani slavil zmago že leta 2022, ko je prav tako napadel približno 50 kilometrov pred ciljem na istem odseku. So pa organizatorji letos dirko podaljšali za 30 kilometrov. Že na začetku dirke je moštvo iz Emiratov nadzorovalo položaj, v glavni skupini pa je bilo vse manj kolesarjev. Ko jih je bilo le še okoli 25, je Pogačar napadel in kmalu se je videlo, da bo to njegov dan. »Česa takšnega še nisem videl. To je odbito, to je absurdno,« je pobeg in zmago pospremil komentator televizije Eurosport Adam Blyth. Nič čudnega, saj še nihče doslej na prejšnjih 17 izvedbah italijanske klasike ni zmagal z več kot minuto prednosti.

Pogačar se je v dežju dobro počutil

»Dirka je bila od začetka zelo hitra in presenetljivo selektivna. Ko smo prišli do odseka Monte Sante Marie, so bile vremenske razmere zelo zahtevne. V skupini je ostalo le še okoli 25 kolesarjev, obenem nobena ekipa ni imela veliko pomoči. Ekipa je opravila sijajno delo in otežila dirko. V določenem trenutku se ni prav nič videlo in odločil sem se za napad. Vedel sem, da bo dolg, a ko sem si zagotovil prednost, sem vztrajal do konca. Hitro je bilo jasno, da bo dirka zelo zahtevna. Ko je močno deževalo, sem se dobro počutil. Rekel sem si, da bom poskusil tvegati in dirkati solo,« je dejal Tadej Pogačar.​Pojasnil je tudi, da je bila dirka psihično zahtevna, saj ni vedel, v kakšni formi je na začetku sezone: »Letos sem z dirkami začel malce kasneje, s čimer sem imel več časa za priprave. Splačalo se je. Dirka je bila res lepa, spomeniki pa so večinoma najbolj tradicionalne dirke na svetu. Ne vem niti, kakšna so pravila za to oznako. Na žalost Strade Bianche ni tako stara, a ima svoj šarm. Je ena najbolj priljubljenih dirk, lahko jo štejemo za eno najlepših in najbolj zahtevnih na svetu.«

Mohorič ob napadu rojaka nemočen

V Toskani so nastopili še trije Slovenci. Domen Novak (UAE Team Emirates) je odstopil, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je zasedel 101. mesto, nase pa je močno opozoril Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki se je boril za visoko uvrstitev in na koncu z zaostankom 4:26 zasedel peto mesto. Aktualni svetovni prvak na makadamu je bil ob napadu rojaka nemočen. Za lov na Pogačarja pa, vsaj tako se je zdelo, ni bilo prave volje. »Ko nam je ušel, ni bilo zadaj nobenega sodelovanja, pa še dva moštvena kolega je imel v skupini. Pokazal je, zakaj je že tako dolgo številka ena na svetu. Mislim, da je za odtenek boljši od preostalih. Ljubim to dirko, je bila pa tokrat izjemno težka in zelo dolga. Želel bi si nekoliko počasnejšega začetka. Ampak dal sem vse od sebe, lahko bi se boril za stopničke, je pa tudi peto mesto lep rezultat,« je dirko pokomentiral Matej Mohorič. Izjemna predstava Pogačarja je zagotovo dala misliti vsem, ki se bodo letos udarili za zmago na dirki po Franciji, a je do 29. junija, ko se bo začela, še veliko časa. Bo pa Slovenec nastopil tudi na dirki po Italiji (začetek 4. maja).

Strade Bianche so odpeljale tudi kolesarke, zmago pa je slavila Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx). Za svetovno prvakinjo s cestne dirke lani v Glasgowu je bila to 37. zmaga v karieri.

Kolesarstvo v številkah Strade Bianche (215 km): 1. Pogačar (Slo, UAE Team Emirates) 5,19:45, 2. Skujinš (Lat, Lidl-Trek) +2:43, 3. Van Gils (Bel, Lotto Dstny) +2:46, 4. Pidcock (VB, Ineos Grenadiers) +3:50, 5. Mohorič (Slo, Bahrain-Victorious) +4:26, 6. Cosnefroy (Fra, Decathlon AG2R La Mondiale) +4:39, 101. Govekar (Slo, Bahrain-Victorious) +20:57, odstopil Novak (Slo, UAE Team Emirates). Pariz–Nica, 1. etapa (157,7 km): 1. Kooij (Visma-Lease a Bike) 3,36:28, 2. Pedersen (Dan, Lidl-Trek), 3. Pithie (Avstral, Groupama-FDJ), 4. Eekhoff (Niz, Team dsm-firmenich PostNL), 5. Mihkels (Est, Intermarche-Wanty), 6. Matthews (Avstral, Team Jayco Alula), 17. Roglič (Slo, Bora-Hansgrohe) vsi v času zmagovalca.