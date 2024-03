Pretekli teden je v Barceloni potekal tradicionalni sejem mobilnih tehnologij MWC. Gre za vodilni sejem s tega področja na svetu, ki pa je danes zlasti priložnost za mreženje med potencialnimi poslovnimi partnerji. To še ne pomeni, da razstavljalci letos niso imeli česa pokazati. Kot vselej je bil tudi tokrat na ogled lep nabor kuriozitet, ki sprva pritegnejo pozornost, nato pa običajni potrošniki o njih praviloma ne slišimo več. Dober primer tega je leteči električni avtomobil ameriškega podjetja Alef Aeronautics, ki je bil javnosti prvič prikazan prav na MWC. V prototipu se lahko vozita oziroma letita dve osebi, doseg pa znaša 170 kilometrov. Vozilo se lahko vozi kot avto, vzleti navpično in nato po zraku potuje po zaslugi električno gnanih propelerjev. Prejelo je posebno potrdilo ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA), podjetje pa naj bi imelo že skoraj 3000 prednaročil. Avtomobil se sicer prodaja za 300.000 dolarjev, a bodo končno različico začeli izdelovati šele konec prihodnjega leta. Do tedaj se lahko zgodi marsikaj. Bomo videli.

Prosojni prenosnik in upogljiv telefon

Če so podjetja na CES v Las Vegasu januarja razkazovala televizorje s prosojnimi zasloni, so pri Lenovu v Barceloni pokazali prosojni zaslon na prenosniku. Stvar je videti zanimiva in zelo futuristična, a ima nekoliko manj smisla kot pri televizijah. Morda je koncept še najbolj zanimiv za težaške šefe, ki želijo ves čas nadzirati, kaj na računalnikih počnejo zaposleni. Druga inovacija podjetja Lenovo sodi pod okrilje njihove znamke mobilnih telefonov Motorola. Slednja je predstavila delujoč prototip upogljivega telefona, ki si ga lahko ovijemo (deloma) okoli zapestja. Učinek so dosegli po zaslugi več tečajev in z razdelitvijo baterije na več manjših delov. Pregibne zaslone imamo medtem že nekaj časa. Tudi tokrat gre priznati zanimivost prikazanega, nekoliko bolj pa se spet zalomi pri dejanski uporabnosti. Telefon, ovit okoli zapestja, ni videti prepričljivo, kakšne druge izrazite koristi od naprave, ki se lahko upogne v črko C, pa niti ni.

Honor magic6 pro

Slovenskim potrošnikom še najbolj zanimivi predstavitvi so imeli pri Xiaomiju in Honorju. Slednji je dogodek izkoristil za globalno predstavitev svojega premijskega telefona magic6 pro, ki je na kitajski trg prišel sicer že prejšnji mesec. Telefon je od ponedeljka naprodaj tudi v Sloveniji. Lahko se pohvali z najvišjo svetilnostjo zaslona OLED, ki doseže kar 5000 kandel. To je skoraj dvakrat toliko kot Samsungov galaxy s24 ultra in dvainpolkrat toliko kot Applov iphone pro max 15. Glavna in širokokotna kamera premoreta ločljivost 50 milijonov pik (MP), periskopski teleobjektiv pa 180 MP in 2,5-kratno povečavo. To bo zlasti zanimivo za uporabnike, ki jih moti raztegovanje kadrov širokokotnih kamer, a so bili doslej prisiljeni v uporabo teh, ker je imel teleobjektiv na njihovem mobilniku preprosto preskromno ločljivost. Prednja kamera ima ločljivost 50 MP. Družbo ji dela še tipalo za oddaljenost TOF 3D, ki pripomore k zameglitvi ozadja in varnejšemu prepoznavanju obraza. Žal to pomeni, da na prednji strani ni zareze za eno kamero, temveč za dve. Nahaja se na sredini čela. Mobilnik ima tudi zajetno baterijo s kapaciteto 5600 miliampernih ur (mAh) ter žično polnjenje z močjo 88 vatov (W) in 66-vatno brezžično polnjenje. Osnovna različica premore 12 GB delovnega spomina in 258 GB prostora za shranjevanje. Poganja ga snapdragon 8 gen 3. Diagonala zaslona je 17,27 centimetra (6,8 palca), ločljivost pa 2800 × 1280. Na papirju vsekakor prepričljiv premijec. V rokah sem ga imel priložnost držati že pred predstavitvijo v Barceloni in lahko pohvalim zlasti hrbtni dizajn kamer. Kako se vse skupaj izkaže v praksi, pa bo pokazal podrobnejši test. Osnovna različica telefona v Sloveniji stane okoli 1300 evrov. Do 13. marca kupci kot darilo dobijo še tablico Honor pad 9x, ki sicer stane okoli 200 evrov.

Xiaomi 14 in 14 ultra

Xiaomi je medtem svetovni javnosti predstavil telefona xiaomi 14 in xiaomi 14 ultra. Xiaomi 14 ima zaslon OLED z diagonalo 16,2 centimetra (6,36 palca) in ločljivost 2670 × 1200, ultra pa 17 centimetrov (6,73 palca) in ločljivost 3200 × 1440. Oba zaslona imata najvišjo svetilnost 3000 kandel. Za ultro s 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora, ki pride na slovenske police aprila, bo treba odšteti 1500 evrov, za štirinajstico, ki je že naprodaj z 12 GB in 512 GB, pa 1100. Ob tem prvi kupci slednjega dobijo še 200 evrov popusta. Napravi ob tej ceni vključujeta procesor snapdragon 8 gen 3. Ultra ima baterijo s kapaciteto 5300 mAh, štirinajstica pa 4610 mAh. Oba podpirata 90-vatno žično polnjenje, ultra tudi 80-vatno brezžično. Oba telefona imata Leicine kamere. Ultra ima na hrbtišču širokokotno, ultraširokokotno, teleobjektiv s 3,2-kratno povečavo in teleskopski objektiv s 5-kratno povečavo ter tipalo TOF 3D. Vse kamere imajo ločljivost 50 MP. Spredaj je še 32-MP kamera za sebke. Pri xiaomi 14 manjkata periskopski teleobjektiv in tipalo TOF 3D.

Huawei freeclip

Zelo velik razstavni prostor si je v Barceloni spet privoščil Huawei. Za slovenske potrošnike so bile med predstavljenim zanimive zlasti slušalke freeclip. Domnevno bodo stale okoli 200 evrov. Slušalke z zanimivim dizajnom v obliki črke C sodijo v kategorijo uporabnih modnih dodatkov. Nosi se jih kot nekakšno sponko za uho. Ne premorejo aktivnega dušenja zunanjega hrupa, omogočajo pa do 8 ur neprekinjenega poslušanja. V škatlici je dovolj energije še za dodatnih 28 ur. Oceno, kako udobne so in kako kvaliteten je zvok, pa si bomo prihranili za daljši test.