»Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS nasilno dejanje napada na domovanje državne tožilke ostro obsojamo, še zlasti, če je povezano z opravljanjem njenega poklicnega dela,« so zapisali v sporočilu za javnost. Menijo, da je šlo za načrtovano in organizirano dejanje, ki je najverjetneje povezano z opravljanjem državnotožilske funkcije.

»Zavračamo poskuse kakršnih koli dejanj z namenom ustrahovanj, pri čemer je zavzemanje in skrb za varnost državnih tožilk in tožilcev temeljni predpogoj za neodvisno in profesionalno opravljanje njihovega dela,« so jasni na tožilstvu.