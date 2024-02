V stranki se moramo vprašati, kaj so razlogi za to nezaupanje. Sam verjamem, da je v politiki verodostojnost predpogoj za to, da ti nekdo sploh zaupa. Če danes govorimo nekaj, jutri pa delamo nekaj povsem drugega, je to razlog za nezaupanje. To ne pomeni, da naši načrti in ideje niso dovolj pomembni za nas, očitno pa je, da imamo kdaj težave, da jih prevedemo v politične procese in da tudi v dnevni politiki jasno zasledujemo tisto, kar naj bi bila naša politična agenda.

Verjamem, da ima SD v tem trenutku dve možnosti – ali bomo delali tako kot doslej ali pa bomo svoje delovanje v političnem, organizacijskem in v finančnem smislu radikalno spremenili zato, da omogočimo povrnitev verodostojnosti, s tem pa lahko slej ko prej upamo tudi na povrnitev zaupanja ljudi v stranko. Ni me strah za socialno demokracijo. In kot je nedavno dejal Miloš Pavlica, tudi jaz verjamem, da bodo prišli novi ljudje, ki bodo idejo socialne demokracije ponesli naprej. Ne more biti drugače, ker to je najboljša politična ideja vseh časov. Drugo vprašanje pa je, ali bo preživela tudi stranka SD in ali bo še naprej imela možnost biti nosilka socialne demokracije v Sloveniji. x Večer v soboto