Sklic ponedeljkove seje vlade prihaja v luči ves bolj zaostrenih razmer v zdravstvu in več tednov trajajoče zdravniške stavke. Golobova vlada si je sicer že v začetku mandata kot eno od prioritet postavila zdravstveno reformo, nekatere ukrepe pa bodo, kot kaže, pretresali v začetku prihodnjega tedna.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides medtem stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici v veljavo večinoma stopijo z začetkom marca.

Na to temo so se v četrtek z ministrstvom za zdravje sestali direktorji zdravstvenih ustanov na sekundarni in terciarni ravni ter predstavili načrte dela po 1. marcu. Po besedah direktorjev neprekinjeno zdravstveno varstvo ne bo ogroženo, bodo pa odpadale nekatere nenujne zdravstvene storitve.