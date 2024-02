V Slovenskih novicah so namignili, da so zimske razmere alarmantne, saj se le na Voglu lahko pohvalijo z naravnim snegom in odejo, ki obeta smuko, vredno cene smučarske vozovnice, kot so zapisali. Alarmantno pa je bilo tudi stanje na nebu in pod njim, saj je na nas po poročanju spletnega obveščevalca N1 strmoglavil zablodeli vesoljski odpadek, več kot dve toni težak satelit Evropske vesoljske agencije (ESA), ki je štrbunknil na Zemljo v sredo dopoldne. Vendar brez kakšnih vidnejših posledic za prebivalce Zemlje, kot so pomirili javnost, saj je verjetnost, da vesoljski odpadek zadene in poškoduje osebo, po izračunih manj kot 1 proti 100 milijardam, kar je približno 1,5-milijonkrat manjše od tveganja, da človek zaradi nesreče umre doma. Zato pa je več verjetnosti, da bo na kakšnega posameznika jutri vplivala snežna luna. V taistem medijskem centru obveščanja so priobčili, da so februarsko polno luno v Severni Ameriki poimenovali snežna, saj tega meseca v tistih koncih običajno zapaden največ snega. Ne bo pa odveč, da ji namenite kakšen pogled, saj bo imela, kot so še sporočili, letošnja snežna luna za ozadje ozvezdje device, device pa v astrologiji veljajo za analitično, metodično in umirjeno zemeljsko znamenje: »Ta polna luna je odlična priložnost, da se osredotočite na malenkosti ter bolj kritično in iskreno pogledate na svoje vsakodnevne navade. To vam bo lahko pomagalo, da boste še pred pomladjo izboljšali svoje splošno zdravje, počutje in produktivnost.«

Nekateri so svoje splošno zdravje, počutje in produktivnost našli še pred prihodom snežne lune in jo pod vplivom pomladi popihali na plažo. Na domače skale in rajski pesek v kraje še bolj pod vplivom tropskega podnebja. Sezono na plažah domače grude je odprl Nace Junkar, ki se je sodeč po izpovedanem za Slovenske novice na pustni torek podal v Strunjan in, kot so navedli v reportažnem zapisu, je naključnim obiskovalcem, ki so občudovali njegov pogum, med klepetom celo zapel, tako hraber, da bi zaplaval v morju, pa le ni bil. »Vem, da se ljudem zdi moje pustno sončenje malce pretirano in prehitro, a vendar nisem tip človeka, ki bi brezglavo in po nepotrebnem pretiraval. Zakaj neki? Čisto malo je treba, pa mimogrede zboliš. Za kopanje bo še veliko priložnosti. Pa tudi v vodo ne grem, dokler nima vsaj 14 stopinj,« je o svoji prvi plažni avanturi pripovedoval Junkar.

Sonce, pesek, morje

Na plaži malce južneje od nas je tako mimoidoče kot spletne raziskovalce razveseljevala in navdihovala Jerca Legan. Še zlasti so njen prispevek k vseobčemu dobremu počutju občudovali zapisovalci zgodb spletne različice časopisa Večer. »Neskončna modrina morja, kot sneg bel pesek in božajoče sonce. Atraktivna antropologinja si je očitno sredi zime dušo privezala na eksotičnih Maldivih. Pozirala je kot za stavo,« so z uvodnim besedilom pospremili njen oddih na Maldivih in še navedli, da medtem ko smo v Sloveniji trenutno nekje sredi mlačne zime, je predsednica fundacije Ženske brez meja temperaturo dvignila precej višje in je kot prava manekenka v belih enodelnih kopalkah pozirala na mehki beli mivki ter se predajala soncu in neskončni modrini morja, fotografijam, ki so nastale na eni najdražjih in najprestižnejših dopustniških destinacij na svetu, kot so poudarili, pa je pripisala, da slavi preprostost – sonce, pesek in morje, in da je bolje nekaj videti enkrat, kot pa o tem tisočkrat poslušati. Leganova pa ni edina ženska, ki slavi prefinjeno nezahtevnost.

Tudi mati naroda Nataša Pirc Musar je zavezana preprostosti. Vsaj tako bi lahko sklepali po izrečenih besedah v revijo Obrazi, kjer je razkrila, da ne pije šampanjca in ne je kaviarja. »Še vedno ne pijem alkohola in ne jem kaviarja. Na političnih sprejemih že vsi vedo za moje želje, tako da dobim jabolčni sok z radensko in se potem ne vidi, kaj pijem,« je prostodušno izdala. Zato pa rada potuje, pa ne samo v vlogi državnice svetovnega kova, temveč tudi kot čisto navadna Nataša in soproga. »Zame je najpomembnejše, da si vzameva, tudi zdaj, ko sem predsednica, vsaj enkrat na leto čas, da nekam odrineva. Oba imava rada potovanja, sem pa jaz tista, ki dela kljukice in si želi tja, kjer še nisva bila. Aleš rad načrtuje, v tem je izvrsten, zato to prepuščam njemu. Jaz sem na koncu samo še kovček, ki ga Aleš vzame in odpelje,« je o svojih nepredsedniških potovalnih navadah razlagala Pirc-Musarjeva.

Še ena dama se je na temo svete preprostosti razgovorila za taisto revijo. Svetlana Makarovič, ki je razgalila svoj odnos do zapravljanja denarja. »Imam izjemno pokojnino, ki sem jo krvavo prislužila, pokojnina je blizu dva tisoč evrov in jo porabljam na komunističen način, tako kot županja v avstrijskem Gradcu,« je povedala Makarovičeva, ki je morala za povrh še razložiti, kaj s tem misli, da denar zapravlja na komunističen način. »Komunisti pravijo, da naj vsak obdrži toliko denarja, kolikor ga potrebuje zase, vse drugo pa mora dati tistim, ki ga potrebujejo, pa nimajo, in to je bistvo komunizma. To je bistvo tudi Kristusovega nauka, ki je rekel, kdor ima dve srajci, naj da eno tistemu, ki nima nobene. Tako da jaz obdržim zase in za svoje muce tisto, kar potrebujemo, vse drugo gre za dobrobit bolnim, otrokom, azilom za živali in revežem in tako naprej, ampak o tem nočem javno govoriti, ker je stari rek, naj ne ve desnica, kaj dela levica,« je utemeljila svoj odnos do komunistične denarne doktrine.

Smolčki praznujejo

Še ena posebnost je te dni navdihovala pričevalce, ki se posvečajo kroniki današnjega časa in opevajo prigode naših slavnih sodržavljanov. V reviji Lady so se lotili poiskati nekaj takšnih, ki so rojeni na prestopno leto 29. februarja in bodo po štirih letih spet lahko praznovali svoj rojstni dan. Kot so izbrskali, naj bi bilo teh smolčkov, kot jim pravijo, nekje okoli 1330, čeprav bi po drugi strani lahko bili tudi srečki, kot so namignili, ker se starajo štirikrat počasneje. Ker med tistimi iz sveta slavnih osebnosti niso našli nikogar, ki bi se ponašal z devetindvajsetfebruarsko smolo, so stvar poenostavili in poklicali nekaj starih znancev, ki so jim morali razložiti, ali poznajo kakšnega od te množice prikrajšanih za vsakoletno praznovanje rojstnega dne. A tudi pri tem poizvedovanju jih je doletela smola. Nuša Derenda jim je povedala, da sicer ne pozna nobenega smolčka, a če bi bila sama med njimi, bi praznovala tako, kot praznuje zdaj. »Če sem prosta, potem kaj dobrega skuham za svoje bližnje. Če pa nastopam, svoje praznovanje prestavim na pozneje. Nikoli ne bi praznovala prej. Tako da bi potem praznovala 1. marca ali pozneje,« je razložila Derendova. Janez Dolinar tudi ne pozna nobenega rojenega na ta poseben dan, zato pa pozna par, ki se je poročil 29. februarja, kot se je pohvalil. »Zdaj imata deseto obletnico poroke, poročena pa sta seveda 40 let. Praznujeta le vsaka štiri leta in vedno ju zafrkavam, da se nam zdi, da sta že zelo dolgo skupaj, praznujeta pa komaj osmo, deveto, deseto obletnico. Malo ju hecamo,« je dejal legendarni radijski in TV-voditelj.