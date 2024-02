Izraelska politika je v mnogočem zelo razklana, drugače pa je bilo včeraj, ko je parlament glasoval o podpori stališču vlade premierja Benjamina Netanjahuja, da zavrača vsako tuje enostransko priznanje palestinske države mimo dogovora z Izraelom. Stališče je podprlo 99 od 120 poslancev kneseta, torej več kot štiri petine. Dobilo je tudi simbolično podporo opozicije, četudi ne vse.

Netanjahu je po glasovanju dejal, da je parlament stopil skupaj v nasprotovanju vsiljeni rešitvi od zunaj. Washington Post je prejšnji teden poročal, da ZDA skupaj z nekaj arabskimi državami pripravljajo povojni načrt, ki bi vključeval časovnico priznanja palestinske države. Izrael enostranskega priznanja Palestine v tujini sicer ne more preprečiti, nasprotno – že zdaj jo priznava 139 od 193 članic OZN, kjer ima status opazovalke.

Stališče o nasprotovanju enostranskemu priznanju, ki ga je izraelska vlada mednarodni javnosti formalno sporočila pred nekaj dnevi, pa je po svoje dvoumno. Netanjahu namreč v svojih izjavah nasprotuje kakršnemu koli nastanku palestinske države, z dogovorom ali brez dogovora, podobno kot desne stranke v njegovi vladi, ki pravijo, da bi bila to v tem trenutku nagrada za Hamasov terorizem.

Poziv ZDA meddržavnemu sodišču

Palestinsko zunanje ministrstvo se je na glasovanje v knesetu odzvalo z izjavo, da je Izrael vzel palestinsko ljudstvo za talca z nasilno okupacijo njegovih ozemelj. Besede je izbral premišljeno, saj je vprašanje okupacije te dni zelo aktualno tudi zaradi obravnave pred meddržavnim sodiščem (ICJ) v Haagu. Ta na prošnjo generalne skupščine v imenu 52 držav, tudi Slovenije, obravnava dejanja Izraela na zasedenih ozemljih in zakonske posledice okupacije. ZDA so včeraj na ICJ, ki je poglavitni sodni organ OZN, naslovile prošnjo, naj ne odredi takojšnjega enostranskega umika Izraela s palestinskih ozemelj. »Vsak korak k izraelskemu umiku iz Gaze in Zahodnega brega zahteva premislek o zelo resničnih varnostnih potrebah Izraela. 7. oktobra smo vsi dobili opomin o teh potrebah, ki ostajajo aktualne,« je pred sodiščem dejal Richard Visek, pravni svetovalec ameriškega zunanjega ministrstva. Odločitve ICJ so zavezujoče, vendar nima mehanizma za njihovo uveljavitev.

7. oktobra lani je Hamas izvedel teroristično operacijo v Izraelu, primer pred meddržavnim sodiščem pa sega še v čas pred začetkom vojne. Po njenem izbruhu je v mednarodni skupnosti spet bolj zaživela ideja o rešitvi dveh držav, palestinski in izraelski, ki je stara že desetletja, v zadnjem obdobju pa je stopila v ozadje. Izrael je ne podpira, ji pa javno podporo izrekajo ZDA, Evropa in arabske države.

