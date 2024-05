Real Madrid je v 34. krogu na domačem igrišču premagal Cadiz s 3:0, Barcelona pa je izgubila na gostovanju v Gironi.

Zasedba Carla Ancelottija ima štiri tekme pred koncem neulovljivih 13 točk prednosti pred drugouvrščeno Girono, ki je še drugič v tej sezoni premagala zasedbo iz katalonske prestolnice. Tudi na Montjuicu v Barceloni je slavila s 4:2.

Barcelona je na stadionu Montilivi v Gironi vodila 1:0 in 2:1. Uvodni gol je dosegla že v tretji minuti (Andreas Christensen), a je Girona izenačila le minuto za tem, na 2:1 pa je povišala na koncu prvega polčasa s strelom Roberta Lewandowskega z enajstih metrov.

V drugem polčasu je Girona deklasirala zasedbo Xavija Hernandeza. Dvakrat je zadel Portu (65., 75.), enkrat pa Miguel Gutierrez (67.).

Girona, ki šele četrto sezono v zgodovini nastopa med špansko elito, si je z zmago tudi teoretično zagotovila nastop v evropski ligi prvakov v naslednji sezoni. Pred Bilbaom na petem mestu ima 13 točk prednosti.

Barcelona je doživela novo razočaranje in postavila pod vprašaj drugo mesto, ki v naslednji sezoni prinaša nastop v španskem superpokalu. Za Girono ima točko zaostanka.

Real Madrid je suvereno prišel do 27. zmage. Vse tri zadetke proti Cadizu, ki mu grozi izpad v drugo ligo, je dosegel v drugem polčasu. Zadeli so Brahim Diaz (51.), Jude Bellingham (68.) in Joselu (93.).