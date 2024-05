Na zadnji tekmi je za Slovenijo zadel Rok Tičar (26.). Slovenija si je že po razpletu petkovih tekem priborila eno od prvih dveh mest, ki vodita v višji rang tekmovanja, tako da je sosedski obračun odločal le o tem, ali bo prva ali druga. Pomembnejša je bila tekma za Madžare, saj so morali zmagati, če so želeli napredovati.

Razplet zadnje tekme je tako pomenil, da je Madžarska prva, Slovenija pa druga. Slovenci imajo sicer enako število točk, devet, kot Italija in Romunija, a so v medsebojnem krogu teh treh ekip najboljši. Pred tem je danes Italija z 8:1 premagala Južno Korejo, Romunija pa s 4:2 Japonsko. Iz te skupne je izpadla Južna Koreja, naslednje leto jo bo zamenjala Ukrajina, ki je zmagala na SP divizije I (skupina B) v Vilniusu. Slovenija si je v Bolzanu zagotovila 11. nastop v družbi najboljših, odkar se je leta 2001 prvič uvrstila na SP elitne skupine. Na SP je med najboljšimi nastopala v letih 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017 in 2023.