Metz je levji delež posla opravil že na prvi četrtfinalni tekmi v Bukarešti, ko je zmagal s 27:24, danes pa je tekmo dobil s 26:23. Po izenačenem prvem polčasu so Francozinje v drugem delu ves čas vodile za nekaj zadetkov, tako da je bilo hitro jasno, da od preobrata romunske zasedbe ne bo nič. Najvišja prednost je bila prav na koncu.

Pri Bukarešti je Elizabeth Omoregie dosegla tri gole, Cristina Neagu pa šest, medtem ko je pri zmagovalkah Alina Grijseels dosegla sedem zadetkov. Györ je prav tako velik del želenega opravil na prvi tekmi na Norveškem, kje je zmagal s 30:23, danes mu tako poraz s 24:26 ni škodil. Kristiansand je sicer povratni obračun začel silovito in povedel s 4:0, na tekmi pa je nato največ vodil za pet zadetkov, a so domače igralke v drugi polovici drugega polčasa hitro poskrbele, da do preobrata ni bilo mogoče priti.

Ana Gros je bila s šestimi goli najboljša strelka Györa, Jamina Roberts pa je bila z osmimi goli najuspešnejša pri Kristiansandu in na tekmi. V nedeljo bosta še obračuna Odense - Bietigheim (prva tekma 26:30) in Esbjerg - Ferencvaros (26:25). Zaključni turnir bo 1. in 2. junija v Budimpešti.