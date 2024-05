Khan je na podlagi rezultatov iz vseh 14 londonskih volilnih okrajev prejel 43,7 odstotka glasov volivcev, njegova tekmica iz vrst konservativcev Susan Hall pa 32,6 odstotka. Volilna udeležba je bila 40,5-odstotna in s tem za 1,5 odstotne točke nižja kot na zadnjih volitvah leta 2021.

53-letni Khan, sin pakistanskih priseljencev in prvi muslimanski župan britanske prestolnice, je bil prvič izvoljen leta 2016. Z zmago na tokratnih volitvah je postal prvi župan Londona, ki si je zagotovil tretji mandat. Spričo slabega volilnega rezultata britanskih vladajočih konservativcev na četrtkovih lokalnih volitvah je vodja laburistov Keir Starmer danes izjavil, da konservativci pod vodstvom Rishija Sunaka ne smejo ostati na oblasti niti minuto dlje.

Že v četrtek, ko je bilo jasno, da so britanski konservativci utrpeli boleč poraz na nadomestnih volitvah v enem od okrajev, na katerih so parlamentarni sedež osvojili opozicijski laburisti, ki so pridobili podporo tudi na lokalnih volitvah v Angliji, je Starmer poudaril, da je čas za razpis volitev. Na četrtkovih volitvah so volivci na Otoku ob predstavnikih v 107 lokalnih svetov volili tudi župane v enajstih mestih, pa tudi 25 članov londonske mestne skupščine.