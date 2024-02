Minister, sin in kmetje

Včeraj smo v Dnevniku pisali, da bi se morali v torek zjutraj, preden bi zadeve zavrele do konca, kmečki pogajalci sestati z novo kmetijsko ministrico Matejo Čalušić in njenim vladnim kolegom, finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, toda sestanek so na željo finančnikov tik pred zdajci odpovedali, čeprav je bil vmes že napovedan kmečki protestni shod po Sloveniji. No, finančno ministrstvo je včeraj kmečkim pogajalcem vendarle sporočilo, da se bo z njimi sestalo v torek, 27. februarja, ko bo morda že (pre)pozno, a naj upanje umre zadnje.