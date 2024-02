Prešernova Zdravljica in spomenik osamosvojitve

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik in obletnica smrti največjega slovenskega pesnika, je s številnimi prireditvami in podelitvijo Prešernovih nagrad minil. Ob tem je vredno spomniti na številne proteste občanov, ki so že pred desetletjem nasprotovali nespoštljivemu ravnanju z našo himno, Prešernovo Zdravljico, vrezano v tlak Čopove ulice. Ni primerno, da po našem državnem simbolu tancajo domačini in tujci, nanjo pa se ponemari tudi kak pes. Kritike Mestna občina Ljubljana ni upoštevala in je sporočila, da »so okusi pač različni, da gre za sodoben pristop estetike ulice, ki vodi k Prešernu. Če tega ne razumemo, nam ni pomoči. Na podlagi zelo posebnih mnenj in okusov Prešernovih verzov s Čopove ulice ne bomo odstranili.«