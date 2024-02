Na njem so sicer države in druge davčne jurisdikcije, za katere strokovnjaki pri EU ocenjujejo, da ne sodelujejo s članicami unije v davčnih zadevah. Na črnem seznamu je zdaj 12 jurisdikcij.

Po odstranitvi omenjene četverice s seznama so na njem zdaj Ameriška Samoa, Angvila, Antigva in Barbuda, Fidži, Gvam, Palav, Panama, Rusija, Samoa, Trinidad in Tobago, Ameriški Deviški otoki in Vanuatu. Medtem ko so bili Bahami in otočje Turks in Caicos v celoti odstranjeni iz nabora nesodelujočih davčnih jurisdikcij, pa so Belize in Sejšeli po novem na sivem seznamu, na katerem so jurisdikcije, ki sicer po oceni unije ne sodelujejo ustrezno na davčnem področju, vendar so obljubile ukrepanje. Za obe državi bo namreč izveden še en pregled izvedenih ukrepov.

Črni seznam davčnih oaz je unija vzpostavila decembra 2017, da bi okrepila boj proti izogibanju davkom v odziv na davčni aferi panamski dokumenti in luxleaks.

S tega seznama so sicer članice EU že umaknile Hongkong in Albanijo. Obljubljene zaveze pa so izpolnile še Aruba, Izrael, Bocvana in Dominika.