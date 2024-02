Ljubitelji eksotičnih živali opozarjajo, da nobena okoliška država nima tako restriktivne politike do eksotov, kot jo uvaja Slovenija. Prepričani so, da bo to pospešilo nenadzorovan uvoz živali in z njimi tudi bolezni, slovenskim ljubiteljem bo onemogočilo vzrejo in razvoj, okrnilo bo ozaveščanje ljudi, nastradale pa bodo živali. Foto: Nik Erik Neubauer