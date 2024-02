Priporočila in resolucije generalne skupščine OZN so pravno nezavezujoča, kar pomeni, da jih je mogoče povsem ignorirati. To redno počenja Izrael, ki je v OZN glavni vir mednarodnega gneva, saj že dolgo krši človekove pravice.

Predlagam predsedniku slovenske vlade Robertu Golobu, da v imenu Slovenije poizkuša izposlovati rešitev tega problema tako, da se nespoštovanje resolucij OZN sankcionira. Sicer se bo število držav, ki ne bodo spoštovale resolucij, samo še povečevalo. Potem pa res ne potrebujemo OZN.

Drago Štruc, Slovenske Konjice