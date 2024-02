Na njegovi fotografiji Cankarjevega nabrežja iz februarja 1962 so perice iz Bizovika. V Ljubljano, kjer so prale za premožnejše družine, bolnišnice, gostilne in delavske obrate, so lepo oblečene prihajale ob ponedeljkih, ko so prinesle sveže in odnesle umazano perilo. Vozičke so najprej puščale v vežah na Starem trgu, ko pa je število domov začelo naraščati, so si organizirale skladišče, od koder so nato razvozile perilo. Na sodobni fotografiji ob Tromostovju ni več peric, namesto ciz pa po nabrežju vozi kavalir.