Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra, bodo do konca letošnjega leta padle prve klape kar osmih celovečernih igranih filmov, podobno količino filmskih izdelkov pa so podprli tudi na lanskih razpisih. Nekateri od teh se bodo snemali že letos, drugi sledijo v prihodnjem letu.

Prvenci in »povratniki«

Že konec meseca bodo začeli snemati film Dekle noči v produkciji Temporame; scenarij in režijo bo podpisal Luka Marčetič, sicer znan po »gverilski« nizkoproračunski komediji Pr' Hostar (2016) – ta je postala najbolj gledan film v novejši slovenski zgodovini, Marčetič pa je nato pred dvema letoma zrežiral tudi njegovo nadaljevanje. Dekle noči, njegov prvi avtorski celovečerni film, govori o fantu, ki dela v nočni izmeni na bencinski črpalki, njegovo rutino pa razburka skrivnostno dekle s krvavim čelom, ki išče pomoč. Aprila sledi začetek snemanja filma NK Svoboda v režiji Borisa Petkoviča ter produkciji Iridium filma, ki razpira pripoved o dveh fantih, eden je iz Slovenije, drugi iz Sirije, ki se srečata v begunskem taborišču v Grčiji; oba sta navdušena nad nogometom, imata enake sanje, toda njuna svetova sta različna... Jurjaševič se s tem filmom vrača k igranemu filmu, kot je bila nazadnje njegova uspešnica Košarkar naj bo (2017).

V produkciji Perfo bo začel maja nastajati film Belo se pere na devetdeset po istoimenskem romanu Bronje Žakelj; režira Marko Naberšnik, ki je po literarnih predlogah že snemal uspešne produkcije, kot sta to njegov prvenec Petelinji zajtrk (2007) in drugi celovečerni film Šanghaj (2012). Po še eni knjižni uspešnici, in sicer pisateljice Janje Vidmar, se bo na začetku poletja snemal film Elvis Škorc, genialni štor (produkcija Fabula); tudi tega bo zrežiral Boris Jurjaševič.

Jeseni bo režiserka Sara Kern, nagrajenka Prešernovega sklada za njen prvenec Moja Vesna, začela s snemanjem filma Pot stranpot (produkcija Spok), po nekaj letih se bo celovečerca znova lotil Jan Cvitkovič, ki bo v produkciji Staregare režiral film Hotel Alkohol, drame 20 metrov pa se bo konec oktobra lotil režiser Damjan Kozole (produkcija Vertigo). V produkciji Bela filma bo nato sledilo še snemanje filma Čista in zakopana v režiji Martina Turka.

Opazen delež gledalcev

Na lanskih razpisih je Slovenski filmski center sicer podprl dva celovečerna prvenca v skupni višini 850.000 evrov, to sta Zverine (režija Maja Križnik) in Izgubljena leta (režija Aron Hrovath), več kot 2,3 milijona evrov so namenili za štiri igrane celovečerne filme, poleg že omenjenih Hotela Alkohol in Pot stranpot še za filma Birma (režija Darko Sinko) in Zadnji dnevi maestrala (režija Igor Šterk), podprli so tudi štiri kratke igrane filme v skupni vrednosti več kot 210.000 evrov – Brazgotinca (režija Anže Gričar), Hiško (režija Nika Jurman), Poslušalca mostov (Miha Mazzini) in Smrtno uro (režija Tomaž Gorkič) – in še dva celovečerna dokumentarca v skupni vrednosti 214.400 evrov, to sta Svoboda (v režiji Metoda Pevca) in Ples življenja (v režiji Siniše Gačića). Skupno 324.000 evrov je šlo še za sofinanciranje štirih kratkih animiranih filmov, to bodo Nemogoč otrok (Grega Mastnak), Kozmonavti (Leo Černic), Kriva pota (Leon Vidmar) in Kožuh (Miha Reja).

V lanskem letu je po doslej zbranih podatkih slovenske kinematografe obiskalo skoraj 1,95 milijona gledalcev, od tega so jih več kot 170.000 pritegnili slovenski filmi. V kinodvorane jih bo letos prišlo več kot ducat, med njimi so tudi Duhovnica (režija Maja Prettner), Zbudi me (Marko Šantić), Opazovanje v režiji Janeza Burgerja, Blok 5 (Klemen Dvornik), Tartinijev ključ (Vinci Vogue Anžlovar) in drugi.