Evropska agencija kakovost kopalnih voda na podlagi mikrobioloških podatkov, vode pa so lahko kot slabe, ustrezne, dobre ali izvrstne kakovosti. Poročilo zajema 27 držav članic ter Albanijo in Švico. Kakovost obalnih kopalnih voda je v Evropi na splošno boljša od kopenskih voda, med najbolje ocenjenimi pa so kopalne vode na Hrvaškem.

Hrvaška se je uvrstila na prvo mesto po kakovosti vode na obalnih kopališčih. Od 886 obalnih kopališč na Hrvaškem se jih z izvrstno kakovostjo vode lahko pohvali 886 ali 99,1 odstotka, s čimer se je Hrvaška uvrstila na prvo mesto v Evropi.

Komisija v poročilu še navaja, da imajo kakovostne obalne vode tudi v Grčiji, na Cipru in v Avstriji. V Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu, na Malti, v Avstriji in Romuniji pa so lani vse uradno opredeljene kopalne vode izpolnjevale vsaj minimalni standard kakovosti. Slovenija v lanskem poročilu zaradi izrednih razmer ni omenjena.