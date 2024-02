Dogajanje v državi nadzoruje Center RS za obveščanje, v okviru uprave za zaščito in reševanje pa deluje še 13 regijskih centrov za obveščanje. Naloga regijskih centrov je med drugim opravljanje dispečerske službe za gasilske enote, nujno medicinsko pomoč, gorsko, jamarsko, podvodno in druge reševalne službe. Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu.

Kot je na prireditvi omenil Piškur, največ klicev prejmejo za nujno medicinsko pomoč, sledijo pa klici za gasilce in ostale ekipe, ki pomagajo na terenu, od jamarjev, gorskih reševalcev do ostalih služb. Regijski centri so sprva delovali pod številko 985, leta 1997 pa so uvedli enotno telefonsko številko za klic v sili v EU 112. Kot zanimivost je dodal, da je bila številka 112 določena s pomočjo datuma, ki velja za mednarodni dan te številke.

Na številko 112 se lahko 24 ur na dan in vse dni v letu obrne vsakdo, ki sporoča potrebo po nujni medicinski pomoči, pomoči gasilcev in drugih reševalnih služb ali policije. Stisko je možno sporočiti tudi prek SMS-sporočila, pri čemer je ta možnost namenjena predvsem gluhim in naglušnim. Tem je na voljo tudi aplikacija Wap112. Nanjo lahko brezplačno pokličemo tako v Sloveniji, kot tudi v vseh ostalih 27 državah članicah EU in tudi v večini drugih evropskih držav ter drugod po svetu.

Otroke o številki 112 sicer zelo dobro ozaveščajo v osnovnih in srednjih šolah. »Ti številko zelo dobro poznajo, za razliko od starejših ljudi, ki večkrat pomešajo številki 112 in 113,« je pojasnil. Otroci ob klicu na 112 znajo tudi ustrezno odreagirati in operaterjem povedati vse ključne informacije.

A vsi niso tako dobro seznanjeni s številko 112. »Dobimo tudi klice pri katerih ljudje ob naravnih nesrečah želijo naročiti taksi ali pa jih zanimajo neke telefonske informacije,« je ponazoril Piškur. S tem telefonsko linijo zasedejo za nujne primere oz. življenjsko ogrožujoča stanja.

»Osebo na klicu je potrebno pomiriti in jo spodbuditi, da pove čimveč podatkov«

Poklic operaterja v regijskem centru za obveščanje zna biti psihično zahteven, zanj pa je potrebna prisebnost in umirjenost. "Osebo na klicu je potrebno pomiriti in jo spodbuditi, da pove čimveč podatkov o tem kaj se je zgodilo in kakšno pomoč potrebuje. Mi smo sito, ki klic usmeri h službi, ki bo osebi nudila ustrezno pomoč," je dejal Piškur.

Pojasnil je še, da je klicev iz leta v leto več, k lanskemu povečanju za 23,5 odstotkov glede na leto prej so pripomogle predvsem poplave. 4. avgusta so namreč regijski centri prejeli rekordno število 13.789 klicev v enem samem dnevu.

Predstavnici Rdečega križa Janja Kern in Sabina Noble sta na prireditvi pozvali mlade k prostovoljnem delu v programu Sem sreča v nesreči v okviru katerega izvajajo delavnice ozaveščanja ukrepanja pred nesrečami. Tekom dneva bodo potekale še nekatere druge aktivnosti, med drugim tudi prikaz temeljnih postopkov oživljanja, brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi ter voden ogled multimedijskega centra Doživi Evropo.