Danes za očeta rock'n'rolla velja vsaj še Ike Turner, nekoč soprog Tine Turner, ki je tja od ločitve od nje pa do svojega konca leta 2007 veljal predvsem za prototip družinskega nasilneža. Glasbeno zgodovinopisje kot prvo rock'n'roll skladbo dandanes namreč navaja Rocket 88, ki je bila posneta marca 1951, odpel pa jo je manj znani Jackie Brenston, sicer saksofonist v zasedbi Kings of Rhythm, katere vodja je bil prav Ike Turner, del glasbenikov iz omenjene zasedbe pa je kasneje postal tudi spremljevalna zasedba Ika in Tine Turner. Morda za koga zanimiv podatek je, da je šlo sprva za zasedbo, ki je bila big band, kar poudarja dejstvo, kako zelo se je rock'n'roll razvil iz jazza, obenem pa tudi, kako zelo so to kasneje obrnili The Beatles, ki so jazz bolj ali manj povsem zavrnili.

Bistveni pospeški

Tudi to, zakaj se Rocket 88, sicer skladba o tedaj najnovejšem modelu avtomobila znamke Oldsmobile razglaša za prvo rock'n'roll skladbo, ni zlahka jasno, saj gre za boogie, podoben številnim iz tistega časa. Tudi Ike Turner je za časa življenja trdil, da ne gre za rock'n'roll, a tudi, da brez te skladbe rock'n'rolla ne bi bilo. Eden ključnih momentov se zdi kraj nastanka, saj je bila skladba posneta v Sun studiu Sama Philipsa v Memphisu, torej v istih prostorih, kjer je svoje prve posnetke nekaj let kasneje odigral tudi Elvis Presley. In trditev, da je Rocket 88 pionirski izdelek, je predvsem Philipsovo mnenje, kar je razumljivo v toliko, da njegov Sun studio velja za zibelko rock'n'rolla, medtem ko je bila Rock around the clock posneta v New Yorku.

Dodatno legitimnost Rocket 88 kot prvi rock'n'roll skladbi daje dejstvo, da jo je leta 1951 kot svoj prvi posnetek posnel tudi Bill Haley, ki je v nasprotju z Ikom Turnerjem, ki je izhajal z juga oziroma iz zvezne države Misisipi, odrasel na severu v Michiganu, kot letnik 1925 pa je bil od svojega rivala tudi šest let starejši. Tudi Haleyjeva mladostniška kariera je malenkost drugačna od Turnerjeve. Najprej se je uveljavil kot jodlar, potem ko je svojo zasedbo iz kavbojskega imena The Saddlemen leta 1952 preimenoval v Bill Haley & his Comets, pa je leta 1953 posnel še avtorsko skladbo Crazy man, crazy. Tudi slednji nekateri pripisujejo status rock'n'roll prvenca. A takšnih oziroma podobnih skladb bi se dalo še najti. Ključno dejstvo v prid prvenstva skladbe Rock around the clock je, da je skladba dosegla vrh ameriške lestvice, vendar ne takoj potem, ko je maja 1954 izšla na mali plošči. Čeravno je šlo za B-skladbo male plošče, je njen komercialni doseg sprva predstavljal razočaranje, a vse se je spremenilo leto zatem, ko je bila izbrana za film Blackboard Jungle, vzorčni ameriški rock'n'roll film, kakršni so bili kasneje vsaj še Ameriški grafiti, v kateri se je prav tako pojavila Rock around the clock.

Leta 1954 je rock'n'roll glasba doživela bistvene pospeške. Kot rečeno. Po nekaterih trditvah je bila takrat rojena. Spomnimo se. Potem ko je leta 1953 maturiral, je Elvis Presley tudi prvič stopil v Sun studio posnet skladbo za svojo mamo, prelomno That's all right. Prav tako aprila 1954 je v obtok prišla skladba Shake, rattle and roll, ki jo je najprej posnel Big Joe Turner, tedaj že veteranski blues pevec letnika 1911, poleti 1954 pa tudi Haley in se z njo uvrstil na lestvico tako v ZDA kot v Združenem kraljestvu.

Še en velik hit

V takšnih okoliščinah je Richard Brooks​, režiser filma Blackboard Jungle, iskal glasbo, s katero bi ponazorilo duha časa med mladino, zato je pobrskal po ploščah svojega sina in med drugim naletel na malo ploščo z Rock around the clock ter jo uvrstil v film. Kot je bilo za tiste čase značilno, je pojavitev v filmu bistveno prispevala k priljubljenosti določene glasbe. Tako se je zgodilo tudi z dotično skladbo. Film se je začel predvajati marca 1955, julija istega leta pa je Rock around the clock postala prva rock'n'roll skladba, ki je zasedla vrh lestvice tako v ZDA kot po svetu. Hkrati so se istega leta 1955 pojavili Fats Domino z Ain't that a shame, nakar je beli Pat Boone s priredbo te skladbe prav tako osvojil vrh, prvo uspešnico Maybelline je posnel tudi Chuck Berry, kot Little Richard skladbo Tutti frutti, Johnny Cash pa Folsom prison blues. Avgusta 1955 je Haley s svojo zasedbo kot prvi rock'n'roll izvajalec gostoval v televizijski oddaji Eda Sullivana.

Uveljavljena teza je, da je rock'n'roll glasba temnopoltih, s katero so najprej zaslužili belopolti. Bill Haley to tezo tako potrjuje, kot zanika. Dejanska avtorja skladbe James Edward Myers in Max C. Freedman sta bila belopolta, obenem pa je bil Haley tisti, ki je prvi osvojil prvo mesto z rock'n'roll skladbo, ki je povrhu imela v naslovu besedo »rock«, čeravno se je izraz »rockin' and rollin'« pojavljal že desetletja prej in je bil domišljen predvsem med temnopoltimi blues izvajalci, kot na primer v primeru pevke Trixie Smith in skladbe My man rocks me iz leta 1922.

Prav tako ni dvoma, da je Haley, podobno kot je bilo vsaj še v primeru Pata Boona, priložnost producentov dobil pred temnopoltimi izvajalci na račun rasnih predsodkov oziroma zato, ker je bil bel. Pa vendar se zdi takšno umevanje njegovega lika in dela tudi krivično oziroma nezasluženo. Bill Haley, prvi rock'n'roll izvajalec, ki je imel spomladi 1957 turnejo po Evropi, natančneje v Angliji, je vendarle suveren rock'n'roll matador, ki mu mesto med pionirji pripada brez relativizacij.

V nadaljevanju kariere je imel Haley še en velik hit, in sicer priredbo skladbe See you later aligator iz leta 1956, s katero se je tako v ZDA kot v Združenem kraljestvu na lestvici uvrstil med prvih deset, vsega skupaj pa se ocenjuje, da je za časa življenja, ki se mu je končalo leta 1981, prodal okoli 60 milijonov nosilcev zvoka.