Kot je povedala Tončka Mavrič iz Mlinotesta, se bo v nedeljo v Ajdovščini začelo ob 11. uri dopoldne. Tja do 19. ure bo mogoče na stojnicah pokušati različne jedi s testeninami, različne vrste pašte. Kdo vse bo te jedi ponujal oziroma kateri so ponudniki, pri katerih boste degustirali njihove stvaritve in kombinacije, boste lahko izvedeli med 11.30 in 16. uro, saj se bodo takrat predstavljali mojstri kuharice in kuharji. Tončka Mavrič je ena od organizatork praznika pašte, a glede na to, s kakšnim navdušenjem in zanosom govori o pašti, je zagotovo med najbolj gorečimi in prepričanimi ljubiteljicami in ljubitelji pašte, obenem pa dokaz, da dobra pašta nikakor ne redi.

Naj že zdaj povemo, da bo med tistimi, ki se bodo predstavili na eni od stojnic, Sara Rutar iz Ljubljane, ki pravi, da kuha že od malih nog. Vsako nedeljo je sedela na kuhinjskem pultu in opazovala očeta, kako je kuhal, in zdaj je to njen poklic. Tam bo Adam Šerc, ki zase pravi, da je »aborigin iz Wajdušne«, sodeloval pa je tudi v Masterchefu. Obljublja, da bo raviole ponudil v edinstveni italijansko-japonski kombinaciji. Julijana Krapež, ki je pred dobrim desetletjem sodelovala v oddaji Gostilna išče šefa, pravi, da se je učila kuhati na dvorcu, zdaj pa že nekaj let kuha na ljubljanskem gradu. Tudi ona bo ta konec tedna v Ajdovščini.

Eno od stojnic bodo zasedli Wine Brothers – bratje, ki vodijo družinsko podjetje Tavernata, ki je prisotno v Goriških brdih in v Ljubljani. Seveda velja opozoriti, da bosta eno od stojnic zasedla brata Matija in Matjaž Cotič iz Dornberka. Matjaž je bivši član slovenske kuharske reprezentance in svetovni podprvak v pripravi testenin. Eden od ponudnikov bo tudi chef Aleš iz restavracije na gradu Kromberk, ki poišče navdih vsak dan posebej ob jutranjem obisku tržnice in v zeliščnem vrtu, zato nobena njegova jed ni nikoli enaka. Predstavniki postojnskega bistroja Štorija poudarjajo ročno izdelano hrano, zvestobo do kulinarične dediščine ter včasih čudaško eksperimentiranje z okusi, s turistične kmetije Lisjak pa prisegajo na tipične vipavske jedi, da ne omenjamo njihovih vin.

Tudi letos bo na Pašta Fešti tekmovanje Mlinochef, ki je namenjeno ekipam osnovnošolskih otrok, v kuhanju testenin pa tekmujejo otroci od šestega do devetega razreda. V finalu bodo sodelovale štiri ekipe treh osnovnih šol. V predtekmovanju je strokovna komisija izbrala ekipe mladih kuharic in kuharjev z osnovnih šol Sečovlje, Ivana Roba iz Šempetra pri Novi Gorici in Šturje Ajdovščina, ena ekipa pa je bila izbrana z glasovanjem na facebooku. Največ glasov je prejela druga ekipa malih chefov z osnovne šole Šturje Ajdovščina, zato se bodo tekmovanja v Ajdovščini udeležili kot četrta ekipa v finalu. Tekmovanje osnovnošolskih ekip bo med 12. in 13. uro, ob pol dveh pa se bo začel tako imenovani show cooking z Michelinovim chefom Igorjem Jagodicem.

Pa še na nekaj je opozorila Tončka Mavrič: »Ob organizaciji tako velikega dogodka stremimo k temu, da proizvedemo čim manj odpadkov, predvsem pa se želimo izogibati plastiki za enkratno uporabo. Zato posebno pozornost namenjamo izbiri materialov za postrežbo: posodice in pribor so iz razgradljivih materialov – posodice iz papirja iz ​certificiranih ​virov FSC, pribor pa lesen. Obiskovalce tudi spodbujamo k uporabi kozarcev za večkratno uporabo, ki so vključeni v kavcijski sistem. Ob vračilu kozarca obiskovalcu povrnemo kavcijo, kozarec pa lahko tudi odnese s seboj kot spominek na dogodek.«

*** Na info točkah si pridobite festivalsko kartico Pašta Fešta. Na kartico naložite dobroimetje in z njim lahko potem plačujete večino storitev in izdelkov na dogodku. Kartico lahko napolnite kadar koli med trajanjem dogodka, ob vsakem polnjenju boste prejeli potrdilo o transakciji. Pri vsakem nakupu prejmete račun in informacije o razpoložljivem stanju na kartici. Kartico obdržite, saj lahko dobroimetje unovčite na naslednjem festivalu Pašta Fešta.