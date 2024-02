Združevanje vrtcev: Kar se nas tiče, je razprava končana

‘Nisem pripravljen na noben kompromis, ker ves čas vztrajam pri svojem stališču. Razprava je zaključena. Kar se mene tiče, razprave ni več,« je najnovejše stališče ljubljanskega župana Zorana Jankovića glede združevanja ljubljanskih vrtcev. Ideja o združevanju je namreč naletela na precej razburjenja znotraj pedagoške stroke, češ da je nepremišljena in da ni v dobrobit ne otrok ne vzgojiteljic in ravnateljic vrtcev. O smiselnosti združitve dvomi tudi sindikat vzgoje in izobraževanja. V času trajanja javne razprave so v prid združitvi vrtcev govorili le strokovnjaki, ki so »na liniji« mestne občine, pa še ti so v medijskem spinu hitro začeli poudarjati, da gre pri združevanju le za združenje podpornih funkcij, avtonomija ravnateljev – in s tem posameznih enot vrtcev – pa da bo ohranjena. Igra za in proti je zašla v kalne vode, ko so tako sindikati na eni strani kot mestna občina na drugi strani vzgojiteljicam v vrtce pošiljali javna pisma ter peticije za in proti, zaposleni v vrtcih pa so začeli poročati o pritiskih.