»Zahteva za izločitev nekaterih dokazov v primeru Trenta, ki jo je vložila obramba Janeza Janše, je bila utemeljena. Prvostopenjsko sodišče je dokaze izločilo, mi pa smo njihovo odločitev potrdili, kar pomeni, da so nekateri dokazi izločeni. Vendar gre za nepomembne dokaze, ki so bili pridobljeni nezakonito. Vsi relevantni dokazi pa v spisu ostajajo,« je za Dnevnik pojasnil predsednik celjskega višjega sodišča Branko Aubreht. Takšno odločitev so celjski višji sodniki sprejeli prejšnji teden. V praksi to pomeni, da bi se primer Trenta lahko na sodišču znova znašel že prihodnji mesec.

Spomnimo, da specializirana državna tožilca Boštjan Valenčič in Bojana Pogorelec prvaku SDS Janezu Janši, nekdanjemu direktorju Eurogradenj Klemnu Gantarju in nekdanjemu predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu v obtožnici očitata zlorabo položaja in pomoč pri sporni prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti, kjer je Janša kupil 15.600 kvadratnih metrov veliko zemljišče na desnem bregu Soče, na katerem so ruševine kmetije iz 19. stoletja. Ker je parcela del Triglavskega narodnega parka, je na zemljišču dovoljena le nadomestna gradnja kmetije, ne pa tudi gradnja novih apartmajskih ali drugih objektov.

Policija je ovadbo v zadevi Trenta vložila leta 2013, leto pozneje pa se je začela sodna preiskava, ki je trajala kar pet let, predvsem na račun pridobivanja različnih izvedenskih mnenj. Obramba je za glavno obravnavo predlagala neposredno zaslišanje ducat izvedencev za gradbeništvo in urbanizem, ki so sodelovali v postopku. Bo pa sodišče moralo pohiteti, saj bo zadeva čez manj kot tri leta zastarala.