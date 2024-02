Kupci zaman povprašujejo po večjih površinah, 2.

Novinarka Vanja Brkič opisuje zgradbo na Litijski 51, ki je potrebna adaptacije. Prva stvar, ki je jasna, je, da je naloga stečajnega upravitelja ohranjaje vrednosti nepremičnine z ustrezno zaščito, enako je to naloga lastnika Vežnaverja. Če bi po izpraznitvi objekta, ki je ostal v brezhibnem stanju, oddal tri četrtine prostorov po ceni 15 eur/m2, je to mesečno najmanj 60.000 evrov, lahko tudi proti 90.000. Ali blizu milijona letno. In koliko let je ta Vežnaver pustil objekt prazen? Sposoben podjetnik? Vsekakor. V dveh letih mu z najemnino ni uspelo povrniti celotne investicije.