Potem ko so v Parizu med tednom na zadnji tekmi evropskega pokala doživeli ponižanje, saj so jih gostitelji ugnali za kar 53 točk, so se košarkarji Cedevite Olimpije zbrali in v 20. krogu lige ABA pred domačimi navijači ugnali FMP. Prvič po vrnitvi je za Ljubljančane nastopil Alen Omić, ki je prišel do dvojnega dvojčka (11 točk, 10 skokov). Krka je znova močno razočarala, saj je visoko klonila v Zagrebu proti Ciboni.

»Najprej se moram opravičiti vsem, ki nas podpirajo in so gledali tekmo v Parizu. Bili smo katastrofalni. Tekme v Franciji sem se bal iz več razlogov. Pariz je daleč najboljše moštvo v evropskem pokalu in igra košarko, ki nam najmanj leži. Tudi proti FMP sta nam nizka in hitra Rebec ter Roberts povzročala veliko težav. Pariz pa ima deset podobnih igralcev. Prvič smo bili tudi brez Matkovića, igralci tega niso vajeni. Ob tem smo prepričljivo izgubili skok z 20 proti 45. V karieri se mi je prvič zgodilo, da sem izgubil tekmo za več kot 50 točk in da je imelo moštvo, ki sem ga vodil, 25 skokov manj. Da ne govorim, da oni niso izrazito strelska ekipa, pa so v prvih desetih minutah zadeli devet trojk. Vse je šlo proti nam, a to nikakor ni izgovor za podobo, ki smo jo prikazali. Na to temo smo imeli dolg sestanek. Tekma proti FMP je bila s psihološkega vidika za nas težka, a smo reagirali solidno,« je po zmagi proti FMP povedal trener Olimpije Zoran Martić. Beograjčani, ki jih vodi nekdanji trener zmajev Saša Nikitović, ki se je po tekmi objel s takratnim direktorjem Romanom Liscem, so predvsem zavoljo razigranega slovenskega organizatorja igre Matica Rebca ves čas držali korak z zmaji, a do zadnjega zvoka sirene jim ni uspelo priti do preobrata.

Novo skrb zbujajočo predstavo so prikazali košarkarji Krke, ki so na gostovanju v Zagrebu proti Ciboni še sredi tretje četrtine zaostajali le za štiri točke, na koncu pa klonili za kar 28. Da v slačilnici Novomeščanov ni vse v najlepšem redu, je znova nakazalo obnašanje Marka Radovanovića, ki se je v preteklostido soigralcev že nekajkrat vedel agresivno. »Nimam veliko za povedati. V prvih 15 minutah smo nekaj pokazali. Nato je iz nič, zaradi naših neumnosti, napak, neodgovornosti, Cibona prišla do prednosti, ki je bila ob polčasu že visoka. Začetek tretje četrtine je nekaj nakazoval, a smo nato v pičlih dveh minutah spet dovolili nasprotniku, da se vrne na dvomestno prednost in celo na večjo, kot je bila ob polčasu. Vemo, kje smo, in da nam bo zelo težko. Želja je, a kot kaže, ne moremo in ne znamo. Po zmagi z Mornarjem smo padli v črno luknjo. Upam, da bo reprezentančni premor, ki sledi po pokalu, kaj spremenil in da bomo v tem dvoboju za izpad z Mornarjem na koncu izšli kot zmagovalci,« je misli strnil trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 20. krog: Cedevita Olimpija – FMP 82:74 (21:15, 42:35, 58:55, Dragić in Blažič po 15, Cobbs 14, Glas 12, Omić 11, Ščuka 6, Radičević 5, Jones 4; Rebec 21), Cibona – Krka 91:63 (20:20, 47:33, 69:52, Vuković 23; Špan 14, Macura 13, Radovanović 12, Cerkvenik in Škedelj po 7, Planinić in Cousins po 4, Stergar 2), Split – Budućnost 75:81 (Sullivan 17; Wright 19), Mega – Mornar 101:87 (Plavšić 18; Weathers 29), Igokea – Partizan 52:98 (Atić 10; Ponitka 16), Crvena zvezda – Zadar, Studentski centar – Borac oboje sinoči, vrstni red: Crvena zvezda 16-3, Budućnost 15-5, Cedevita Olimpija in Partizan po 14-6, Igokea 11-9, Zadar 11-8, Mega 10-10, Split 9-11, S. Centar 9-10, Borac 8-11, Cibona 7-13, FMP 6-14, Krka in Mornar po 4-16.