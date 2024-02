Kakšna je moč slovenske reprezentance v smučarskih skokih, se je pokazalo na tekmah za svetovni pokal v vetrovnem Lake Placidu na vzhodu ZDA na skakalnicah, kjer so bile leta 1980 olimpijske igre. Ko je Anže Lanišek manjkal zaradi poškodbe, kapetan Peter Prevc si je privoščil prost konec tedna in ostal doma, Timi Zajc pa ni v takšni formi, kot je bil na svetovnem prvenstvu v poletih konec januarja na Kulmu, je v ospredje stopil Lovro Kos. Skakalni samorastnik iz Moravč, ki je prestopil v ljubljansko Ilirijo, potem ko je v rojstnem kraju propadel skakalni klub, je letošnjo sezono začel z zamudo, saj je izpustil uvodne štiri tekme v Ruki in Lillehammerju. Oprijel se ga je sloves gospod četrto mesto, saj je tik pod odrom za zmagovalce končal na kar štirih letošnjih tekmah, a ob tem ni kazal živčnosti, ampak je vse skupaj dojemal kot potrditev dobre forme. Da bo to njegov konec tedna, je nakazal že z zmago v kvalifikacijah v petek zvečer. Po prvi seriji tekme v soboto nič ni kazalo na njegovo zmago, saj je bil na šestem mestu. Ko je doskočil v finalu, ni kazal znakov zadovoljstva, a v zahtevnih vetrovnih razmerah so zaostali vsi, ki so bili po prvem polčasu uvrščeni pred njim: Švicar Gregor Deschwanden (zdrsnil na 9. mesto), Avstrijec Michael Hayböck (4. mesto), Japonec Rjoju Kobajaši (2. mesto) ter Avstrijca Clemens Aigner (22. mesto) in najboljši skakalec letošnje zime Stefan Kraft (24. mesto), ki je naredil veliko napako na odskočni mizi. Kosu in Rjojuju Kobajašiju, ki je zaostal le osem desetink točke, je družbo na odru za zmagovalce delal Norvežan Marius Lindvik, ki je napredoval z 12. mesta, in za zmagovalcem zaostal 1,1 točke.

Noč je imela pri Kosu svojo moč

»Zelo sem presenečen ob zmagi. Po finalnem skoku si nisem mislil, da bo to dovolj za zmago. Zame je bila to zelo lepa tekma. Neizmerno sem vesel. Ker sem naredil dva lepa skoka, menim, da sem zmagal zasluženo,« je povedal Lovro Kos, ki je pred soboto le enkrat stal na odru za zmagovalce, ko je bil tretji na tekmi novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu. Slovenski selektor Robert Hrgota je bil navdušen ob zasluženi zmagi, a obenem športno priznal, da so imeli tekmeci malo smole z vremenskimi razmerami, medtem ko se je pri Kosu vse poklopilo. Po debiju v svetovnem pokalu januarja 2021 v Willingenu je bil vzpon Kosa, ki si skakalne drese šiva sam, meteorski. Z velikih tekmovanj ima že tri kolajne, vse so z ekipnih tekem: svetovni prvak je postal na prvenstvih v nordijskem smučanju lani v Planici in poletih letos na Kulmu, olimpijski podprvak pa leta 2022 v Pekingu.

Zmaga je očitno pobrala energijo Kosu, saj sta bila skupaj z Domnom Prevcem zvečer na super ekipni tekmi dvojic šesta, a noč je znova imela svojo moč. Ko je Kos v nedeljo zjutraj prišel na skakalnico, je bil poln energije, kar je potrdil z drugim mestom po prvi seriji, ki ga je v finalu ubranil (z enakim številom točk se mu je pridružil Nemec Philipp Raimund), medtem ko je Avstrijec Stefan Kraft ubranil zasluženo zmago. »Neverjeten vikend. Lake Placid si bom zapomnil za vedno. Komaj čakam naslednje tekme, da vidim, kam pridem,« je bil navdušen Kos. Potem ko je bil v soboto v finalu le Domen Prevc (19. mesto), je Slovenija včeraj pokazal boljši nastop kot ekipa. Domen Prevc je bil zadovoljen z 12. mestom, Timi Zajc nezadovoljen z 20. mestom, saj je bil po prvi seriji 12., medtem ko se je Žak Mogel razveselil 21. mesta. »Super dan. Kos je bil ponovno dvakrat vrhunski. Škoda, da je malo zmanjkalo za zmago. Njegovi skoki so na visoki ravni. Z izjemo druge serije Zajca, ko je imel malo smole, smo v nedeljo kot ekipa nastopili veliko bolje,« je misli strnil selektor Robert Hrgota. Skakalce čaka nadaljevanje poti okrog sveta v Saporo na Japonskem, kjer bosta konec tedna dve tekmi in bo znova nastopil Peter Prevc, ki bo v ekipi zamenjal Maksima Bartolja.

Srebrna kolajna za konec MSP v Planici

V Planici se je končalo mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Potem ko so mladinci na tekmi ekip v smučarskih skokih zasedli četrto mesto, so včeraj na tekmi mešanih ekip Taja Bodlaj, Tina Erzar, Jak Drinovec in Rok Masle osvojili srebrno kolajno. Slovenija je vodila po prvi seriji, v finalu jo je prehitela Avstrija, ki je bila ob polčasu tretja. »Bil sem najšibkejši člen. Ker nisem pokazal najboljših skokov, prevzemam krivdo, saj smo imeli možnosti za zmago,« je povedal Rok Masle. Slovenija je na prvenstvu osvojila štiri kolajne, med posameznicami Erzarjeva zlato, Bodlajeva bronasto in ženska ekipa zlato.

Lake Placid v številkah Svetovni pokal za moške, posamezno, sobota: 1. Kos (Slo) 278,9 (123,5, 125), 2. R. Kobajaši (Jap) 278,1 (125,5, 122), 3. Lindvik (Nor) 277,8 (121,5, 133), 4. Hayböck 275,8 (125, 123,5), 5. Huber (oba Avs) 275,2 (121,5, 129), 19. D. Prevc 258,8 (123, 119,5), 31. Bartolj 118,6 (119), 39. Zajc 110,6 (107,5), 42. Mogel (vsi Slo) 104,4 (103); nedelja: 1. Kraft (Avs) 281,6 (130,5, 126), 2. Kos (Slo) 278,4 (130, 127,5) in Raimund (Nem) 278,4 (127, 135), 4. Žyla (Pol) 269,9 (125, 123), 5. R. Kobajaši (Jap) 267,1 (128, 127,5), 12. D. Prevc 257,4 (121, 127), 20. Zajc 242,3 (122,5, 118), 22. Mogel 239,6 (122,5, 119,6), 33. Bartolj (vsi Slo) 110,3 (113). Svetovni pokal skupno: 1. Kraft (Avs) 1236, 2. Wellinger (Nem) 1027, 3. R. Kobajaši (Jap) 1021, 7. Lanišek 550, 10. Kos 508, 15. P. Prevc 349, 18. Zajc 273, 23. D. Prevc 184, 46. Mogel 22, 57. Jelar (vsi Slo) 7. Super ekipna tekma: 1. Avstrija 809,2 (Hayböck skoki 118,5, 127, 114, Kraft 127,5, 125,5, 123), 2. Nemčija 809 (Raimund 120,5, 126, 125, Wellinger 119, 122, 128), 3. Norveška 793,6 (Lindvik 125,5, 125, 122, Forfang 125, 123, 118,5), 4. Japonska 750,1, 5. Italija 741,3, 6. Slovenija 739,9 (D. Prevc 123,5, 118, 120,5, Kos 121, 115, 122).