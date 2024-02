Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) Monika Ažman je namreč v nedavnem intervjuju za revijo Ona plus dejala: »Naše izobraževanje temelji na točkah, na medicinsko fakulteto se lahko načeloma vpišejo zgolj zlati maturanti, ki že tako celo gimnazijo vse moči usmerjajo samo v učenje, nato pa jih čaka še šest let študija, ki je usmerjen v dril, ego in mesarsko klanje. Od takšnih študentov niti ne moremo pričakovati, da bodo na koncu timski ljudje.«

Te besede so med zaposlenim v zdravstvu povzročile nemalo žalosti in ogorčenja, je v današnjem odzivu zapisala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Kot je izpostavila, so jih študenti opozorili, da se odlično sodelovanje med poklicema začne že v času študija, zato ne razumejo, »zakaj bi želela funkcionarka ene od organizacij medicinskih sester z nepremišljenimi izjavami načrtno kregati med seboj različne profile, ki lahko skupaj tvorno delujejo le kot ekipa«.

Slednje razumejo prav medicinske sestre, na katere je bilo pri urejanju statusa in plač pozabljeno, je izpostavila Beović. Po njenem mnenju zato preseneča, da se tudi v zbornici zdravstvene in babiške nege ne pridružijo zahtevam za izboljšanje njihovega položaja, temveč jih celo obsojajo.

V zdravniški zbornici tako pričakujejo javno opravičilo Ažman za izrečene besede oziroma odstop z mesta državne svetnice, na katerega je bila izvoljena kot predstavnica zdravstva.

»Oseba s takšnimi stališči ne more in ne sme zastopati vseh zaposlenih v zdravstvu, česar se verjetno prav sami najbolje zavedate,« so v pozivu Ažman zapisali v zdravniški zbornici.

Ostri so tudi v Sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum, kjer so Ažman pozvali, naj prisluhne tudi pričevanjem medicinskih sester, ki se z njeno izjavo ne strinjajo.

»Če morda na svojih visokih položajih, daleč od bolnika in kolegov, ne slišite terena, vam zdravniki družinske medicine sporočamo: naši sodelavci, ambulantne medicinske sestre in tehniki, niso zadovoljni z razmerami v družinski medicini. So preobremenjeni, sramotno podplačani in vsakodnevno izpostavljeni gnevu in frustraciji pacientov, ki se ob nedelovanju zdravstvenega sistema iz leto v leto poglablja,« je v petkovem odzivu zapisal predsednik sindikata Igor Muževič.

Kot je izpostavil, zdravniki vsakodnevno tesno sodelujejo s sodelavci različnih strok, z medicinskimi sestrami pa so tim, »marsikje sicer izčrpan in na robu svojih moči, ampak v ambulantah vztrajamo ravno zato, ker delujemo skupaj«.

Tako besede Ažman po Muževičevii oceni v že tako prenapet medijski prostor vnašajo razdiralnost, omalovaževanje in etiketiranje.