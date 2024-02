Nekaterim se vendarle uspe dvigniti z dna

Fiorella je bila odvisnica od drog. Živela je na ulicah Bologne v Italiji in bila že povsem na dnu. Nekega dne pa jo je v mestnem parku našla skupina iz lokalne organizacije Piazza Grande, ki dobiva denar iz evropskega socialnega sklada za pomoč brezdomcem. Prvotno je bila ustanovljena za zbiranje sredstev za brezdomce, zdaj pa so v njenih vrstah tako socialni delavci kot tudi tako imenovani ulični odvetniki, ki pomagajo ljudem na dnu družbe. Na voljo je tudi praktična pomoč, vključno s hrano, oblačili in odejami. Piazza Grande sicer zaposluje približno 20 ljudi, ki delajo v čistilno-okrasni zadrugi, kolesarski delavnici in skladišču oblačil, obenem pa zbirajo donacije in jih razdeljujejo ljudem v stiski. Organizacija je 50-letni Fiorelli s poklicnim usposabljanjem ponudila novo upanje in novo življenje. Čeprav je imela Fiorella še vedno težave, ji je Piazza Grande vseskozi stala ob strani in ji omogočala delo. Nikoli niso obupali. Nato je napočil trenutek, ko so jo napotili na tečaj osnovnega krojenja, kmalu zatem pa ji omogočili še, da je obiskovala tečaj predelave vintage oblačil. »Lahko se jim samo zahvalim, saj mi brez njih ne bi uspelo,« pravi Fiorella, ki danes v središču Bologne vodi trgovino z vintage oblačili Il Vestito. Po dolgih letih se je spet srečala z brati in sestrami ter drugimi sorodniki. Po dolgih letih spet živi. Po dolgih letih spet sanja in načrtuje svoje življenje.