#reportaža Vaterpolo: Fantje za oženit

MARILYN MONROE IN JOE DIMAGGIO, Grace Kelly in princ Rainier, Onassis in Jacqueline​ Kennedy, David Beckham in Victoria Adams, Nicolas Sarkozy in Carla Bruni ali pač Robert Golob in Tina Gaber. Vse večje ali manjše civilizacije ter takšne in drugačne skupnosti poznajo pojav javno znanih parov. Slavnih parov. Ko si podata roke slava in slava ali slava in moč. Tudi v rajnki državni skupnosti je bilo nekaj takšnih partnerstev, eno vzorčnih pa sta tvorila Tereza Kesovija in Ronald Lopatny.