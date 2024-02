Začeli bosta ekipi Olimpije in Rogaške. Z. Zeljković je imel na voljo polne priprave in možnost uveljaviti svoje ideje, pričakovati pa je, da se v lov na Celje Olimpija ne bo podala brezglavo. Rezultati prenovljene Rogaške v pripravljalnih tekmah navajajo na previdnost, tudi Olimpijina ekipa je pa prikrajšana za najboljšega strelca Rui Pedra in Mustafo Nukića, nekoč glavnega napadalca. Zmaga Olimpije se ne zdi vprašljiva, je pa prej pričakovati tekmo z manj kot z večjim številom golov od 2.5 skupno, stavnica pa za to opcijo ponuja vznemirljivo visok koeficient 2.22.

V drugi tekmi bodo Domžale pogostile Bravo. Ob koncu jesenskega dela prvenstva sta bili obe ekipi v formi, tudi v pripravljalnih tekmah sta zabeležili par lepih izidov. Pričakovati je tekmo z goli na obeh straneh, za kar stavnica ponuja koeficient 1.77, obenem se pa vendarle ponuja vtis, da so Domžale v malenkostni prednosti, oziroma da je povsem legitimno tvegati s stavo na njihovo zmago, pri čemer je stavniška kvota za to pustolovščino bogatih 2.30.

Koper – Radomlje je tretja sobotna tekma. Pomenljiva tekma. Trener Kopra je postal Aleksandar Radosavljević, kot igralec član zlate reprezentančne selekcije in tiste vrste igralec, pri katerem si že za časa igranja lahko pomislil, da bo nekoč trener. Tudi igral je take vrste vlogo. Zadnji vezni. Ni dvomiti, da bo spomladanski Koper želel biti golotesen, a ekipa je izrazito spremenjena, oslabljena pa predvsem napadalno. Tudi gostje prihajajo spremenjeni. Ni več glavnega graditelja igre S. Nuhanovića in pričakovati je, da v novih postavitvah še niso povsem uigrani, zato je mogoče tudi v tej tekmi pričakovati manjše število golov od 2.5 skupno, za kar je pa na voljo koeficent 1.77.

V nedeljo bo favorizirano in okrepljeno Celje gostilo Muro, prikrajšano za svojega najboljšega napadalca jeseni, po nakupih sodeč, pa stavijo na igro z velikimi pljuči. Ne gre zanemariti, da se je vrnil Kai Cipot. Celje je nesporni favorit, a vendarle gre za prvo tekmo nadaljevanja prvenstva in lahko bi Mura ob polčasu iztržila remi, oziroma vsaj ne prejela gola do 31. minute, za kar stavnica nudi koeficent 1.93.

In še obračun domnevno okrepljenega Maribora z vedno hrabrim Aluminijem. Mariborčani v pripravljalnih tekmah niso prejeli gola, kar navaja na stavo, da ne bosta zadeli obe ekipi, kar obeta množenje z 1.80.