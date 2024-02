Vse kaže, da bo poročanje o trajnostnem razvoju postalo standard za organizacije. To osvetljuje zlasti sprejemanje odgovornih odločitev, ki uravnotežijo gospodarsko rast, ekološke izzive in socialno blaginjo. Ob tem ne smemo pozabiti, da trajnostno ni samo zeleno. »Pomemben dejavnik trajnostnih prizadevanj je tudi družbeni dejavnik, torej dejavnik S iz ESG (okoljski, družbeni in upravljavski standardi). Tako da je z vidika trajnostnih prizadevanj podjetij pomembno tudi, kakšne politike podjetja izvajajo v zvezi z lastnimi zaposlenimi in na tak način zagotovijo, da ustvarjajo trajnostno in vključujoče delovno okolje,« je prejšnji teden na tako imenovanem kreativnem zajtrku, ki ga revija HR&M organizirala v sodelovanju z Odvetniško pisarno Jadek & Pensa na temo uveljavljanja direktive ESG in vloge kadrovske funkcije, povedala Iris Pensa, partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa.

Spletne brihte

Larisa Grizillo, vodja področja HR, treninga, korporativnih komunikacij in trajnosti v A1 Slovenija, poudarja, da je Skupina A1 zavezana trajnosti že več kot desetletje, globalno pa zasedajo 7. mesto med telekomunikacijskimi podjetji na področju trajnostne analitike. Do leta 2030 so se zavezali k neto ogljični nevtralnosti, do istega mejnika pa so sprejeli še eno zavezo: na področju digitalne pismenosti izobraziti 500.000 otrok ter vsako leto zbrati in reciklirati 50.000 odsluženih mobilnih telefonov. To je program Spletne brihte. »Kot komunikacijsko podjetje, ki med drugim trži internetne in mobilne storitve, prodaja mobilne telefone, računalnike in drugo tehnologijo, se zavedamo svoje odgovornosti, da mladim, ki vstopajo v digitalni svet, poleg naprave in tehnologije, ki jim to omogoča, ponudimo tudi znanje in razumevanje tega sveta. Menimo, da otroci na vstop v digitalno okolje niso ustrezno pripravljeni, pravzaprav se večina njih niti ne zaveda, v kako nepredvidljivo okolje, polno pasti, se podajajo,« pojasni Grizillova. V šolah ustreznega izobraževanja na temo spletne varnosti ne dobijo, ker ni del učnega načrta. Cilj tega projekta je vzbuditi zavedanje, za kako obsežno problematiko gre. »Z delavnicami, ki jih v sklopu projekta Spletne brihte v šolah izvajamo s pomočjo Zavoda Varni internet, smo do danes izobrazili že več kot 10.000 slovenskih osnovnošolcev.«

Zeleni pingvin

Dober primer predstavlja Edisa Avdić Çiçek, direktorica HR za Slovenijo in Evropo v podjetju Iskraemeco, ki ponuja izdelke, storitve in rešitve, ki uresničujejo energetsko in vodno učinkovitost, ter s tem neposredno odgovarja na izzive trajnosti. »Imamo stabilen portfelj pametnih števcev in omrežij, ponujamo pa tudi digitalizirane rešitve, ki temeljijo na načelih interneta stvari (IoT), podatkovnih jezer in pametnih mest. Elektrodistribucijskim podjetjem naše rešitve zagotavljajo potrebne podatke za smotrnejše upravljanje rabe energije, potrošnikom pa pomagajo ravnati bolj trajnostno in obenem znižati račune za energijo. Naše izdelke in poslovne procese oblikujemo na načine, ki zmanjšujejo vpliv na okolje v zvezi z emisijami odpadkov, vode in zraka. Za izdelke izdelamo analizo življenjskega cikla, da dobimo vpogled, kje se lahko najbolj izboljšamo.« So tudi ponosni vodilni partner projekta Zeleni pingvin. Gre za interaktivno digitalno platformo, ki otroke na razumljiv in prijazen način spodbuja k spreminjanju navad. Uči jih o tem, kaj so in kako nastajajo izpusti CO2 ter kako jih lahko zmanjšamo. S tem jih uči tudi o tem, kako lahko z majhnimi koraki sami prispevajo k energetski učinkovitosti, živijo bolj trajnostno, postanejo angažirani državljani in sodelujejo pri ustvarjanju ogljično nevtralnih mest.