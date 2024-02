Akcija je potekala tudi v bližini mariborskih zaporov. Do zob oboroženi uniformiranci so tam ustavili belo škodo, iz nje potegnili visokega, močnega moškega, ga potisnili na tla, vpili nanj in ga vklenili, so povedale priče. »Razbili smo mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno, da se je ukvarjala s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami,« so povedali na mariborski policiji.

Glavnina sklepne akcije je sicer potekala na območju Slovenske Bistrice, kjer so policisti zgodaj zjutraj vrgli na noge Kristijana Kamenika, ki je bil zaradi drog že večkrat obsojen, tudi v tujini, sicer pa glavnemu osumljencu iz afere Tekačevo, ki se vleče že od leta 1997. Preiskovalci naj bi pri hišni preiskavi Kameniku zasegli več kot kilogram kokaina.

Med 20 osumljenci so aretirali tudi učiteljico na osnovni šoli 8 talcev v Logatcu. Na šoli dogodka ne komentirajo, na policiji pa pravijo, da so ravnali kraju in starosti otrok primerno.

Damjan Apollonio z Generalne policijske uprave (GPU) je povedal, da so imeli člani združbe jasno razdeljene vloge: od kurirjev do dobaviteljev in odjemalcev. Za komunikacijo so uporabljali kriptirane naprave in bili, pravi Apollonio, izjemno iznajdljivi. Tihotapljenje in prodaja mamil ostaja ena ključnih dejavnosti kriminalnih združb, ki denar nato »operejo« v legalnih poslih. Apollonio je še enkrat pohvalil profesionalnost slovenskih policistov in uspešno sodelovanje s tujimi policisti.

Stanko Vidovič s Policijske uprave Maribor je ponovil, da je kriminalistična preiskava trajala več let. Osumljencev je 18, začelo se je pri dvojici osumljencev na Ptuju, eden je bil v preteklosti obsojen zaradi prodaje kokaina. Začeli so jima slediti in prisluškovati, s čimer so ugotovili, da sta kokain in konopljo kupovala od državljana Albanije, prodajala pa v Maribor. Pozneje sta drogo kupovala in prodajala v Ljubljani. Večje količine kokaina sta kupovala tudi pri osumljencu iz Slovenske Bistrice, droga pa je končala na Ptuju in v Mariboru.

V končni akciji so zasegli kokain, amfetamin, konopljo, prepovedana poživila v športu in orožje. Skupaj so med drugim zasegli šest kilogramov kokaina in deset kilogramov konoplje. Vrednost zaseženih mamil je okoli 650.000 evrov.

Osumljence bremenijo 44 kaznivih dejanj preprodaje mamil, čaka jih lahko do 15 let zapora. Šest osumljencev je od sobote v priporu.

Okrožni državni tožilec Izidor Rojs je povedal, da so zasegli tudi več deset tisoč evrov gotovine. Osumljenci mamila kupovali, prodajali in tudi proizvajali. Med njimi so tudi taki, ki so bili zaradi podobnih kaznivih dejanj že obsojeni, tudi v tujini. V šoli v Logatcu, kjer so aretirali učiteljico, mamil niso zasegli, pravi Rojs. Vidovič je ponovil, da so ravnali kraju in starosti otrok primerno. Čeprav torej mamil tam niso zasegli, so našli dokaze, pomembne za nadaljnjo preiskavo. Osumljenca, pri katerem so našli osem kilogramov amfetaminov, je preiskovalni sodnik danes poslal v pripor.

Včerajšnji napad na policijskega inšpektorja v Jurovskem Dolu po prvih podatkih ni povezan s kriminalistično akcijo.