V ljubljanskem gostišču Portal se je pred dnevi odvila razkošna romska poroka. Posnel jo je srbski novinar Uroš Božić, ki na svojem tiktok računu pogosto obiskuje romska slavja in širši javnosti ponuja vpogled v ta vidik romskih običajev po Balkanu. Stalnica romskih porok so glasba in ples, razkazovanje premoženja ter radodarne napitnine natakarjem in glasbenikom. Povsem v svoji kategoriji razkošnosti pa so običajno darila. Uroš Božić je ljubljansko romsko poroko opisal tudi kot eno najbolj veselih, ki jih je obiskal.

Da romske poroke niso mačji kašelj, razkriva tudi podatek, da je moral ženin za nevesto njeni družini odšteti več kot sto tisoč evrov. Ženinov oče je ob tem povedal, da je bila nevesta dote vsekakor vredna. »To je bilo celo malo, glede na to, kakšna je snaha,« je strnil za Božićev video. Ženin je na dan poroke sicer praznoval svoj 18. rojstni dan, nevesta pa je še mladoletna. »To je prava ljubezen,« je povedala ženinova mama in izpostavila, da ni šlo za dogovorjeno poroko.

Na poroki je za glasbo in dobro voljo skrbelo več priljubljenih glasbenikov z območja Balkana. Pevec Nikola Ajdinović je samo za štiri pesmi prejel 12 tisoč evrov. Med drugim je nastopila tudi bolgarska pevka Julija Bikova, ki je sicer izredno priljubljena na romskih porokah.

Vrhunec večera so predstavljala darila. Ženin in nevesta sta jih odpirala, prebiralo pa se je tudi, kdo je prinesel kaj. Ena od babic je mladoporočencema podarila hišo s 600 kvadrati, nekdo jima je podaril kilogram zlata, radodarna družina pa jima je podarila tudi 10 tisoč evrov. Povabljenci so domvevno prišli z vseh koncev sveta.