Nacionalni program vzgoje in izobraževanja 2023–2033: Za bralno pismenost in spodbudno učno okolje

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so včeraj predstavili osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033. Osnutek programa je pripravila strokovna delovna skupina, največ poudarka pa so namenili bralni pismenosti, digitalizaciji in spodbudnemu učnemu okolju.