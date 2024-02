Nimajo privilegija

Nobena stranka nima privilegija, da bi odločala o tem, kaj je objektivno pomembno in kaj ni pomembno, in pometala pod preprogo, kar ji trenutno ustreza. Gospa pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan ni sama mogla organizirati in koordinirati projekta, ki so ga pripravljali drugi več mesecev. Dokler se ne razčisti, kdo je objektivno in kdo subjektivno kriv in se jim ne izstavi računa, ni razloga, da se jo odstranjuje in obenem pušča na miru organizatorje in režiserje nakupa stavbe. Je tudi politično nekorektno žrtvovati ministrico na račun kupčij vedno nedotakljivih državnih in političnih uradnikov.