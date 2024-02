Hrvaške koalicijske stranke in premier Andrej Plenković stojijo za kandidaturo Ivana Turudića za generalnega državnega tožilca in mu napovedujejo podporo na današnjem glasovanju v saboru kljub aferi po objavi njegovih starih telefonskih sporočil, ki nakazujejo sporno ravnanje.

Plenković je včeraj na tiskovni konferenci dejal, da je objava tekstovnih sporočil v medijih »orkestriran napad več akterjev in ustanov na vlado«, ki da je tempiran na čas tik pred glasovanjem o kandidatu v saboru. Dejal je, da ne bo dovolil, da vladi poteze narekuje »ozek krog privilegiranih«, ki so imeli dostop do teh informacij, in da bo Turudić potrjen.

Več sto telefonskih sporočil

Turudić je dolgoletni in znani sodnik zagrebškega županijskega sodišča. Med drugim je leta 2012 na deset let zapora obsodil nekdanjega premierja Iva Sanaderja zaradi vojnega dobičkarstva in prejema provizije v primerih Hypo in Ina-Mol kljub trditvam, da je bil njegov varovanec. Leta 2016 je razveljavil obsodbo kardinala Alojzija Stepinca iz leta 1946, ko so ga med drugim spoznali za krivega sodelovanja z ustavnim sodiščem. Pretekle dni pa je časnik Jutarnji list začel objavljati prepise več sto sporočil, ki si jih je Turudić v letih 2016–2020 kot predsednik sodišča izmenjal z nekdanjo generalno sekretarko na ministrstvu za javno upravo in bivšo kninsko županjo Josipo Rimac (zdaj se piše Pleslić), ki jo je preiskoval urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok). Po navedbah časnika ji je Turudić med drugim razkrival podatke o preiskavi proti njej zaradi sporne pridobitve nepremičnine v Kninu, ona pa je zanj lobirala, ko se je potegoval za nov mandat na čelu sodišča. Kasneje so pregon proti njej opustili.

Kot navaja Jutarnji list, sta se tudi osebno sestajala zaradi zadev pred sodiščem in drug drugemu delala usluge. Domnevno naj bi poizvedovala o primerih, denimo proti bratu lastnika elektropodjetja, za katero naj bi sama nezakonito lobirala, piše časnik. Turudića so že pred časom spraševali o stikih z Rimčevo, ki jih je prikazal kot bolj naključne, s čimer je po trditvah kritikov zavajal in naj bi bil tudi zato neprimeren za položaj generalnega državnega tožilca.

Predsednik države in Plenkovićev največji politični rival Zoran Milanović pa je obtožil Turudića, da se je »v zavetju noči« sestajal z nekdanjim šefom nogometnega kluba Dinamo Zdravkom Mamićem, ko je bil ta eden od osumljencev v preiskavi Uskoka zaradi domnevnega oškodovanja Dinama za več milijonov evrov. Danes mu zaradi tega tudi sodijo.

Shod na Markovem trgu

Omenjena telefonska sporočila Turudića z aplikacije whatsapp so pricurljala s telefona Rimčeve, ki ji ga je med preiskavo zasegel Uskok. Turudić pravi, da gre za zasebno dopisovanje, v katerem ni nič spornega. Plenković je včeraj na tiskovni konferenci sporočal enako, rekoč, da bi tisti, ki jih zdaj spravljajo v javnost, morali ukrepati že davno, če se jim zdijo sporna. Na novinarska vprašanja, ali je Turudić glede na razkritja primeren za tako odgovorno funkcijo, pa je dejal, da gre za »fabricirano krizo«.

Milanović meni drugače in je predlagal sklic seje sveta za nacionalno varnost. Člani zeleno-leve stranke Zmoremo, iz katere prihaja tudi zagrebški župan, pa so včeraj na Markovem trgu organizirali celodnevni protestni shod do glasovanja v saboru in zahtevajo umik Turudićeve kandidature. Sandra Benčić, premierska kandidatka stranke, napoveduje, da bodo primer sicer prijavili evropski komisiji.

Analitiki ocenjujejo, da bi imenovanje Turudića lahko škodovalo vladajoči stranki HDZ na letošnjih parlamentarnih oziroma evropskih volitvah, da pa njene zmage verjetno ne bo ogrozilo.