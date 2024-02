V Velenju tudi napake pri odčitavanju delilnikov

Prebivalci Šaleške doline, ki so v minulih dneh dobili zelo visoke položnice za ogrevanje, trdijo, da je prihajalo do napak, zaradi katerih sta se dejansko stanje in obračunana poraba razlikovala. Po podatkih komunalnega podjetja se je napaka zgodila v petih primerih (od približno 8000 stanovanj). Razlika med porabo, za katero posamezni občani trdijo, da je realna, in obračunano porabo pa nastaja, ker veliko občanov sploh nima nameščenih termostatskih ventilov ali delilnikov.