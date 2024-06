Luka Dončić je s soigralci pred tremi dnevi z visoko zmago v domači dvorani v Dallasu preprečili metlo Bostona v finalu lige NBA, ta pa je na svojem parketu zanesljivo dokončal delo v finalu. S tem je prišel do 18. naslova prvaka, kar je največ v zgodovini tekmovanja. Pred to končnico so si vrh večne lestvice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu delili z Los Angeles Lakers. Pred letošnjo sezono so nazadnje slavili pred 16 leti.

Dallas je tretjič igral v finalu in ostaja pri lovoriki iz leta 2011, ko je Dirk Nowitzki s soigralci v finalu ustavil LeBrona Jamesa in Miami Heat. Pred tem je Dallas izgubil še v finalu sezone 2005/06 prav proti Miamiju.

Luka Dončić je letos postal šesti slovenski košarkar z nastopom v finalu, prstan pa so doslej osvojili Rašo Nesterović (2005) ter Beno Udrih (2005, 2007) s San Antonio Spurs, Saša Vujačić (2009, 2010) z Lakers in Vlatko Čančar lani z Denver Nuggets.

Petindvajsetletni Dončić je bil statistično gledano daleč najboljši slovenski košarkar doslej v finalih, v povprečju je v 38,8 minute dosegel 29,2 točke, 8,8 skoka in 5,6 asistence na tekmo.

Brown MVP finala

Dallas je bil na peti tekmi predvsem v prvem polčasu neprepoznaven, šepalo je, tako v napadu s številnimi zgrešenimi meti za tri kot v obrambi, kjer je Boston zlahka prihajal do skoka v napadu in novih priložnosti za dosego točk. Razlika je bila po trojki s sredine igrišča Paytona Pritcharda po polovici igre že 21 točk, v tretji in zadnji četrtini pa je narasla tudi na 26 točk. Dallas je z nekaj več zadetimi meti le malce omilil zaostanek, a nikoli ni ogrozil domačih košarkarjev.

Ljubljančan dosegel 28 točk

Dončić je v dobrih 43 minutah dosegel 28 točk ter zbral še 12 skokov, pet asistenc in tri ukradene žoge, izgubil jih je sedem. Iz igre je Ljubljančan na koncu zadel 12 od 25 metov, a je zgrešil prvih šest poskusov za tri točke. Kyrie Irving je dvoboj končal s 15 točkami. Ob tem pri Dallasu ni bilo posebej razpoloženega košarkarja prve peterke, Derrick Jones je dosegel deset točk, s klopi za rezervne igralce pa je Josh Green prispeval 14 točk.

Pri Bostonu je 31 točk dosegel Jayson Tatum in dodal še 11 asistenc, 21 jih je dodal Jaylen Brown, 15 Jrue Holiday (11 skokov) in 14 Derrick White. Svoj trenutek slave sta po 107 skupnih tekmah v končnici doživela Tatum in Brown, slednji je postal tudi najkoristnejši igralec finala. Joe Mazzulla pa je postal najmlajši trener s šampionskim prstanom po Billu Russellu leta 1969.

»To je bila popolna ekipna predstava, to nagrado delim s svojimi brati in predvsem Jaysonom Tatumom. Verjamem v to ekipo, te fante in strokovni štab. Hvaležen sem za vsako priložnost na igrišču, na kritike se ne oziram in povsem vseeno mi je, kaj pravijo drugi,« je tudi s kakšno psovko po prejemu nagrade dejal Jaylen Brown. »Ta naslov mi pomeni celoten svet. Vsi potrebujemo drug drugega. To je ekipni šport in šli smo skozi številne vzpone in padce. To lovoriko smo si zaslužili,« je dodal Jayson Tatum. »V ta uspeh smo vložili ogromno trdega dela, ponosen sem, da sem del te ekipe in da sem naslov osvojil zdaj. Ta trenutek je točno tak, kot sem si ga predstavljal, da z navijači v TD Gardnu proslavimo ta naslov. To sem sanjal pred osmimi leti,« je pripomnil veteran Al Horford.

Dončić še ne ve, če bo igral na kvalifikacijah za OI

Kljub velikem razočaranju je Luka Dončić ponosen na ekipo, o bližnji prihodnosti ter nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre pa bo več povedal čez nekaj dni. »Zdaj res ne bi rad govoril o tem, kaj prihaja kot naslednje. Moram sprejeti nekaj odločitev in se malce pozdraviti. Čez nekaj dni imamo vse zaključne pogovore, takrat vam bom dal odgovor,« je na novinarski konferenci po peti tekmi finala na vprašanje o nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre dejal Luka Dončić.

Slovenijo kvalifikacije čakajo med 2. in 7. julijem v Grčiji. Dončić je na sicer seznamu selektorja Aleksandra Sekulića, pod vodstvom katerega reprezentanca trenira vse od 10. junija.

Za Dončićem je sijajna sezona v ligi NBA

V letošnji končnici je postal prvi igralec, ki je bil najboljši po številu doseženih točk (635), skokov (208), asistenc (173) in ukradenih žog (38). V rednem delu lige NBA je prvič v karieri postal najboljši strelec s 33,9 točke na tekmo, temu pa je dodal še 9,2 skoka, 9,8 podaje in 1,4 ukradene žoge na tekmo. Kljub statističnim presežkom pa z Dallasom ni mogel postaviti pike na i in osvojiti drugega naslova v zgodovini franšize iz Teksasa. Vseeno je bil s predstavami ekipe zadovoljen.

»Smo na dobri poti, naredili smo nekaj dobrih potez na tržnici, skupaj pa smo slabih pet mesecev. Ponosen sem na vse fante, ki so stopili na parket, vse trenerje in ljudi v ozadju. Resda nismo osvojili naslova, a za nami je hudičevo dobra sezona in ponosen sem na vse, ki so pri tem sodelovali,« je sezono ocenil slovenski as, ki se je skozi celotno končnico boril s številnimi manjšimi poškodbami, a tudi o tej temi ni želel predolgo razglabljati. »Ni pomembno, ali sem bil poškodovan in koliko me je bolelo. Bil sem na parketu, poskušal sem igrati, a nisem storil dovolj,« je odgovornost nase prevzel Ljubljančan.

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o Kyrieju Irvingu, s katerim sta tvorila branilski par pri Dallasu in prevzela največji del bremena v lovu na naslov. »Moramo držati skupaj. Imeti Kyrieja v naši ekipi je neverjetno in skupaj se bova borila tudi naslednjo sezono. Ves čas bomo verjeli,« je na kratko odvrnil.

Dončića je pohvalil tudi trener Dallasa Jason Kidd, ki tokrat ni skoval uspešne taktike, s katero so njegovi varovanci na poti do velikega finala po vrsti ugnali Los Angeles Clippers (4:2), Oklahoma City Thunder (4:2) in Minnesota Timberwolves (4:1).

»Je eden najboljših igralcev na svetu. Vsi bi radi bili zdravi, a na tako zahtevni poti vselej prejmeš določene udarce in rane. Star je 25 let in dosegel že veliko. Zanj bo odslej pomembno, da bo igral konstantno. Imamo igralca, ki je lahko vselej med najboljšimi tremi v glasovanju za MVP lige, zaradi česar bi se morali vedno boriti za naslov prvaka,« je dejal Kidd.

Svoje misli je za konec podal tudi Kyrie Irving. »Zelo samozavesten sem glede prihodnosti. Daleč smo prišli v tej končnici, zato sem ponosen na ta dosežek in soigralce. Odgovorili smo na veliko vprašanj, kaj lahko dosežemo, zdaj pa moramo biti pri tem konstantni. Rad bi, da se nas spominjajo kot eno najboljših ekip zadnjega obdobja. Vidim priložnost, da pozitivno gradimo prihodnost in da se lahko ta ekipa redno bori za naslov prvaka. V Dallasu sem se veliko naučil o sebi in svojih soigralcih ter celotni organizaciji. Prihajati s takšnim občutkom v službo je zabavno. Ko imaš takšno okolje, je veliko lažje doseči cilje, ki so večji od tebe,« je povedal 32-letni Irving.